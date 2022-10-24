Eğitim-Bir-Sen Adana 2 Nolu Şube 4. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Genel Kurula tek listeyle giren mevcut Başkan Mehmet Benli, delegelerin oylarını alarak yeniden şube başkanı seçildi.

Eğitim-Bir-Sen Adana 2 Nolu Şube 4. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Genel Kurula tek listeyle giren mevcut Başkan Mehmet Benli, delegelerin oylarını alarak yeniden şube başkanı seçildi.

Adana Öğretmenevi’nde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Adana 2. Nolu (Üniversiteler) Şube Olağan Genel Kurulu’na, Memur-sen Adana İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, STK başkan ve temsilcileri, Memur Sen’e bağlı sendika başkanları, delegeler ve üyeler katıldı.

Eğitim-Bir-Sen Adana 2 Nolu Şube’nin Olağan Kongresi’nde güven tazeleyerek bir kez daha başkanlığa seçilen Mehmet Benli, "Bizim kongrelerimiz, daha iyisini yapmanın, daha güzel olana ulaşmanın, daha doğruyu birlikte başarmanın, iyi niyetli, cesur, samimi arayışların, birlikte bulmanın, birlikte var, birlikte güçlü olmanın buluşmasıdır. Eğitim-Bir-Sen, üyemiz için emek, ekmek, temel hak ve özgürlük mücadelesi olmasının yanı sıra, yerelden evrensele doğru kötülükleri eliyle düzelten, sözüyle müdahale eden, hiç olmazsa kalbiyle buğzeden bir dayanışma hareketidir.

Bu köklü, ilkeli, inançlı hareket, aklını istişareyle oluşturmakla, yolunu, yöntemini danışarak, konuşarak belirlemekle daha bir önem kazanmaktadır. Bu yönüyle tam bir demokrasi şöleni olan kongrelerimiz, en yaygın, en verimli istişare zeminleri, imkânları olmuştur. Bu münasebetle her birinizi tekrar selamlar, kongremizin hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

Eğitim-Bir-Sen’in toplu sözleşmelerdeki kazanımlarından da bahseden Benli, "Bu kararlılığı gösteren eğitim çalışanlarının, ufkunu aydınlatan kahraman, bilge öncüleri sizlersiniz. Sizleri can-ı gönülden kutluyorum. Bugüne kadar görev yapan arkadaşlara teşekkür ediyor, yeni yönetimimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Genel Kurul’a, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da bir kutlama mesajı gönderdi.