Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yaptığı iş birliği protokolleri ile öğrenciler için deneme sınavları, bilgi yarışmaları ve münazara yarışması düzenleyecek. Başkan Fadıloğlu, “Amacımız; eğitime destek olabilmek, eğitimin her kademesine bundan sonra da desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yaptığı iş birliği protokolleri ile öğrenciler için deneme sınavları, bilgi yarışmaları ve münazara yarışması düzenleyecek. Başkan Fadıloğlu, “Amacımız; eğitime destek olabilmek, eğitimin her kademesine bundan sonra da desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 4 protokol imzalandı. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı. Kaymakam Kalaylı, Başkan Fadıloğlu ile Müdür Yağcı tarafından 4 farklı protokol imzalandı. Protokollerle öğrencilerin; akademik güdülenmelerine katkı sağlamak, okula olan ilgilerini artırmak, okulunu ve kendilerini temsil edebilme güçleri kazanmalarını sağlamak, hızlı düşünme becerilerini geliştirmek, bilgilerini taze tutmaları, yeni bilgiler edinmeleri, zihinlerini çalıştırmaları ve eğlenmeleri amaçlıyor. İlk imzalanan protokol çerçevesinde Şehitkamil ilçesinde öğrenim gören tüm resmi ve özel ortaokulların 8. sınıf ile liselerde öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerine merkezi sınavlara (TYT, AYT, LGS) yönelik 2 defa deneme sınavı yapılacak. İkinci protokol ile Şehitkamil ilçesinde öğrenim gören tüm resmi ve özel lise öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlenecek. Takımlar; 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri arasından 3 asil ve 1 yedek öğrenciden oluşturulacak. Üçüncü protokol ile Şehitkamil ilçesinde öğrenim gören tüm resmi ve özel ortaokul öğrencilerine yönelik bilgi yarışması yapılacak. Takımlar; 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri arasından 3 asil ve 1 yedek öğrenciden oluşturulacak. Dördüncü protokol çerçevesinde Şehitkamil ilçesinde öğrenim gören tüm resmi ve özel lise öğrencilerine yönelik Türkçe ve İngilizce Münazara Yarışması düzenlenecek. Yarışmalara her okul, Türkçe ve İngilizce için en fazla 1 takım ile katılabilecek. Yarışmaya katılacak takımlar; 3 asil, 1 yedek öğrenciden oluşacak.

’’Her gün bir yenisini ekliyoruz’’

İmza öncesi konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle bu etkinliklerde her zaman yanımızda olan Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Geleneksel hale gelmeye başlayan bu etkinliklere, her gün bir yenisini ekliyoruz. Biz aslında ilk olarak bilgi yarışması olarak başlamıştık. Sağ olsun Sayın Kaymakamımız, münazaranın da yapılmasını talep etti. Onun üzerine İngilizce münazaraları koyduk, ortaokul ve liseyi ayrı tuttuk. Şimdi yine özellikle okullarda kaynak kitap noktasında Milli Eğitim Müdürlüğümüzün vermiş olduğu destek sayesinde öğrencilerimizin kaynak kitap sıkıntısı kalmadı. Ancak fiziki olarak sınavları birebir yaşayabilmeleri adına böyle bir deneme sınavı talebi olmuştu. Sayın Kaymakamımızın bu talebi doğrultusunda bizler de girişimlerde bulunduk. İnşallah bu yapılan etkinliklere deneme sınavını da eklemiş olacağız. Amacımız; eğitime destek olabilmek, eğitimin her kademesine bundan sonra da desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ben, Sayın Kaymakamımızın başkanlığında tüm milli eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Atılacak olan bu imzaların hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.

’’Amaç öğrencilerin başarısını daha da arttırabilmek’’

İmza öncesi konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “Hem Şehitkamil Belediyemiz hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile kurumlar arası iş birliği çerçevesinde bugün inşallah 4 protokole daha imza atacağız. Buradaki amacımız, öğrencilerimizin akademik başarısını daha da arttırabilmek, başarıyı daha da çok teşvik etmek. Münazara yarışmasını da çok önemsiyoruz. Münazara yarışmasında çocuklarımızın, öğrencilerimizin daha çok okumasını istiyoruz. Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor projesinde hem Valiliğimiz hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Şehitkamil Belediyemizin destekleriyle tüm okullara okuma kitapları gönderildi. Öğrencilerimizin daha çok okumasını, daha çok okumaya zaman ayırmalarını istiyoruz. Bilgiyi öğrenebilmeleri için teşvik ediyoruz. Münazara yarışmasındaki muradımız da çocuklarımızın okuduklarını anlayabilmeleri, kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri, özgüvenlerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl okullarımız hem kendi aralarında yarışma yaptılar hem de daha sonra da ilçe geneli bir yarışma düzenlemiştik. Bunun yanında bir de İngilizce münazara yarışması yapmıştık. İnşallah bu yarışmaları bu yıl da devam ettireceğiz. 8. sınıf ve 12 sınıfta sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz var. Hem LGS’ye hem de YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz var. Gerçekten zorlu bir maraton öğrencilerimiz için. Biz de kurumlar olarak Şehitkamil Belediyemizin bu konudaki destekleriyle öğrencilerimize inşallah deneme sınavı yapacağız. Çocuklarımız, bizim öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle okullarında, sınıflarında bu deneme sınavına girecekler. Burada çocuklarımız kendi başarı durumlarını görecekler. Bunun çok büyük bir önemi var. Ben her zaman için her konuda ve özellikle milli eğitime, çok büyük destek verdiklerinden dolayı Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Yine bu protokolün düzenlenmesinde emeği geçen Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

’’Kurumlar arası işbirliğinin en büyük örneği’’

İmza öncesi konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, “Her zaman olduğu gibi bugün yine Şehitkamil Belediyemiz ile kurumlar arası iş birliğinin en büyük örneği olan bir protokole daha imza atıyoruz. Lise ve ortaokullar arası bilgi yarışması, liseler arası bilgi yarışması. Yine lise ve ortaokullar arası münazara yarışmaları olacak. Bu yıl yine Sayın Kaymakamımızın önderliğinde ve Şehitkamil Belediye Başkanımızın destekleriyle Şehitkamil Belediyemiz ile birlikte ortaokul ve liselerimizde deneme sınavları yapacağız. Bu deneme sınavlarını yapmamızın en önemli gayesi de öğrencilerimizin bilgi birikimlerini daha iyi bir şekilde teorik hale getirip, pratik hale getirmelerini sağlamaktır. Bu anlamda her zaman yanımızda olan ve hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, eğitim denince “Her zaman varız.” diyen başta Kaymakamımız olmak üzere, Şehitkamil Belediye Başkanımıza, Başkanımızın tüm ekibine teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.