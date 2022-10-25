Sınıf öğretmeni Necla Koçal’ın başkanlığında yarışmaya hazırlanan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri, Akdeniz Bölge birincisi oldular. Eğirdirli minik tiyatrocular, 26 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan Türkiye finalinde de derece almak istediklerini belirttiler.

Konya’nın Akşehir ilçesinde yapılan 6. Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge finallerine "Geçmişten Geleceğe Yolculuk" isimli tiyatro oyunu ile Isparta’yı temsilen katılan Eğirdir Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.

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