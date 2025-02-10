Eğirdir’de müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal C.’ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların hızla yükseldiğini gören Bilal C., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.