Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Eğirdir ilçesinde Kaymakam Ömer Çimşit başkanlığında 2024 yılı 2’nci 6 aylık Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek, temel stratejileri belirlemek, ilçe eylem planlarını hazırlamak, uygulamaları takip etmek ve değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda önemli kararlar alındı.

“Mücadelede aile ve okul desteği şart”

Kaymakam Ömer Çimşit, uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle sınırlandırılamayacağını belirterek, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Kaymakam Çimşit, bu mücadelede ailelerin, velilerin ve okulların desteğinin kritik bir rol oynadığını ifade ederek, ahlaki ve manevi değerler çerçevesinde çok yönlü ve koordineli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Önceki dönemde yürütülen faaliyetler değerlendirilerek yeni döneme ilişkin eylem planları masaya yatırıldı. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.