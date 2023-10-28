29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100’ncü yıl dönümü kutlama programı çerçevesinde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığı şehitliğinde devleti ve bayrağı için canlarını feda eden tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık’ın hoş geldiniz konuşmasının ardından Eğirdir Garnizon Komutanlığında bulunan 7 şehidin hikayelerini anlattı. Tuğgeneral Aşık, sözlerinin sonunda “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100’ncü yılı kutlu olsun” dedi.

Eğirdir Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu’nun dua etmesinin ardından şehit kabirleri ziyaret edildi. Katılımcılar şehitlerimizin toprağına kırmızı-beyaz karanfiller bırakarak dua ettiler.