Isparta’nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ali K. yönetimindeki 32 E 0217 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Muhammed Lütfi S.’nin kullandığı plakası olmayan motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü Muhammed Lütfi S.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.