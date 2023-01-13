Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Gökçehöyük ve Serpil Köyü’nde Köy Yaşam Merkezi’nde arıcılık, mantar yetiştiriciliği, çevre koruma bilinci, halıcılık, geleneksel el nakışları alanlarında kurslar açıldı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Gökçehöyük ve Serpil Köyü’nde Köy Yaşam Merkezi’nde arıcılık, mantar yetiştiriciliği, çevre koruma bilinci, halıcılık, geleneksel el nakışları alanlarında kurslar açıldı.

Millî Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği köy yaşam merkezleri projesiyle kullanılmayan köy okulu binaları, ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphaneler öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Köy yaşam merkezleri, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunularak kalkınmanın merkezi olmayı hedefliyor.

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Eğirdir Gökçehöyük ve Serpil Köylerinde Köy Yaşam Merkezleri’nde arıcılık, mantar yetiştiriciliği, çevre koruma bilinci, halıcılık, geleneksel el nakışları alanlarında kurslar açıldı.