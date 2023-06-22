Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında İlçe Çocuk Koordinasyon ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Adem Çelik, 5395 sayılı Kanunun ve 6284 sayılı Kanunun Uygulanması, Kurum/ Kuruluşların görev ve sorumlulukları, çocuklar, şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar hakkında yapılan iş ve işlemler hakkında ilgili kuruluşlardan bilgi alarak vaka bazlı örneklerle inceleme ve değerlendirmede bulundu. Çocuklar, kadınlar, dezavantajlı gruplar hakkında yapılan işlemlerin titizlikle yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Kaymakam Çelik, 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar ile 5395 sayılı Kanun kapsamında suça sürüklenen veya korunma ihtiyacı içerisinde olan çocuklar hakkında Eğirdir İlçesinde bulunan Kurumların iş birliği ve koordinasyonlu olarak çalışmalarının, her kurumun kendi görev alanları içerisinde değerlendirme ve çalışmalar planlaması talimatlarını verdi.

Toplantıda Psikolojik Danışman Selma Demiral ve Psikolog Yeliz Kutlu sunum gerçekleştirerek, Eğirdir İlçesinde belirlenen gündem maddeleri görüşülerek değerlendirmelerde ve istişareler bulunuldu.