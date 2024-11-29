Isparta’nın Eğirdir ilçesinde özellikle kadınların da yönelmesiyle üretimi katlanarak artan safran, 350 ila 500 bin lira arasında alıcı buluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yüzde 75 hibe desteği ve yerel yönetimlerin projeleriyle Eğirdir’de başlayan safran üretimi, kısa sürede köylere de yayıldı. İlçe genelinde bu yıl toplam 3,5 dekarlık alanda safran dikimi gerçekleştirildi. Üretim süreci oldukça zahmetli olan safranda, 150 bin çiçekten sadece 1 kilogram ürün elde ediliyor. Toplanan çiçeklerin en değerli kısmı olan kırmızı çiçekler, özenle ayrıştırılıp kurutuluyor. Safran, hem gıda hem de sanayi alanında geniş bir kullanım potansiyeline sahip bulunuyor.

Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Kemal Yılmaz, safranın özellikle kozmetik ve boya sanayisinde büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Safran çok güçlü bir antioksidan. Ayrıca uçak kanatlarının boyanmasında da kullanılıyor" dedi.

“Safran üretim merkezi oluyoruz"

Eğirdir Kaymakamı Ömer Cimşit ise ilçenin safran üretiminde önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, "2018 yılında iki köyde başlayan üretim, bugün beş köye ulaştı. Amacımız, üretim alanlarını her yıl daha da genişletmek" dedi.

Üretici Kamil Korkmaz, "Bu işten çok memnunuz. Devletimizin sağladığı desteklerle büyük aşama kaydettik" derken, üretici Serpil Başgül de, "Devlet destekli safran üretimine bu yıl başladım. Çok memnunum, herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Katma değeri yüksek bir ürün

Yüksek katma değeriyle dikkat çeken safran, pilavdan çaya, lokumdan çorbaya birçok üründe kullanılıyor. Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen bu değerli baharat, Türkiye’nin tarım ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Eğirdir’de safran üretiminin önümüzdeki yıllarda daha da artması ve Türkiye’nin dünya safran piyasasında güçlenmesi hedefleniyor.