Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliğinde kurulan yardım çadırında depremzedelerin bütün ihtiyaçları karşılanıyor.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliğinde kurulan yardım çadırında depremzedelerin bütün ihtiyaçları karşılanıyor.

Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi afet bölgesinden ilçeye gelen depremzedeler için yardım çadırı kurdu. Buraya gelen depremzede vatandaşlar, her türlü ihtiyaçlarını karşılama imkanı buluyor.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Eğirdir Hükümet Konağı önüne kurulan yardım çadırında vatandaşların ihtiyaçları tüm karşılanıyor. Gönüllü olarak çalışan Eğirdirli vatandaşlar depremzedelerin ihtiyaçlarını tek tek hazırlayıp kendilerine teslim ediyor.

Eğirdir’de depremzedelere yardımcı olmak için, gönüllük esasına dayalı olarak 18 gündür sabah akşam çalışan Ayla Büyükçetin, “Deprem gününden itibaren bizler burada gönüllü olarak çalışıyoruz. İlçemize gelen depremzedelerin listesini çıkarıyoruz. Gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz. Bu çadırımızda yeni doğan bebek kıyafeti, kadın-erkek iç çamaşırı, çocuk iç çamaşırı var. Bu ürünlerin hepsi sıfır. İhtiyaca göre buradan temin ediyorlar” dedi.

"Gönül köprüsü"

Gönüllü olarak çalışan Yalçın Ünsal, "6 Şubat’tan itibaren kurulan deprem çadırında gönüllü olarak çalışmaktayım. Bu çadırımızda çocuklarımız için oyuncak çeşitlerimiz, boyama kitaplarımız, boya kalemlerimiz, hijyen ve kişisel malzemeler, yeni doğan maması, bebe bisküvisi, gıda ürünleri yanı sıra bir evde ne ihtiyaç varsa hepsi bulunuyor. Bütün kolilerimizi aile boyutuna göre hazırlıyoruz. Örneğin bir aile 10 kişiyse 10 kişilik malzeme hazırlayıp, depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu alanımızda da bebek, çocuk, kadın, erkek mont, kaban, ceket, ayakkabı, bot, yorgan, battaniye, reyonu oluşturuldu. Oluşturulan bu ürünler vatandaşlar için de kolaylık sağlıyor. Kadın ve erkek reyonumuz da oluşturuldu. Burada kadınlar için eşarp, patik, bere gibi ürünlerimiz var. Depremzede vatandaşlarımız ihtiyaçlarını buradan gönüllerince temin edebiliyorlar. Buradan onları mutluk bir şekilde gönderiyoruz” diye konuştu.

Gönüllüler, yardım çadırına gelen vatandaşlarla tek tek ilgilenirken bazen de elleriyle giydirdikleri gözlendi.