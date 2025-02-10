Isparta’nın Eğirdir ilçesinde elma fidanı dikimi yapan çiftçilere modern tarım yöntemleri anlatıldı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yahya Enes Ünsal, teknik ekibiyle birlikte soğuk havaya rağmen elma fidanı dikimi yapan çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilere arazi hazırlığı, doğru dikim derinliği, dikim yönü, gübreleme ile modern tarım yöntemleri konusunda bilgilendirilme yapıldı. Ünsal, Eğirdir’in, modern elma üretiminde önemli bir merkez olma yolunda ilerlediği ifade edildi. İlçede geleneksel elma yetiştiriciliğinden modern tarım tekniklerine geçişin hızla devam ettiğini belirten Ünsal, "Modern elma tarımı denince akla Eğirdir gelecek" ifadelerini kullandı.