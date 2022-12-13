Isparta’nın Eğirdir ilçesinde ev ve bahçelerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde ev ve bahçelerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

3 Kasım 2022 tarihinde Isparta ili Merkez ilçe Büyükgökçeli köyünde T.Ç. isimli müştekiye ait evden, 8 Aralık tarihinde Eğirdir ilçesi Beydere köyünde Y.S., E.G., ve V.Ç., isimli müştekilere ait ikametlerde meydana gelen "Evden Hırsızlık" olayları ile

9 Kasım tarihinde Eğirdir İlçe Merkezi Polis bölgesinde meydana gelen "Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Mala Zarar Verme" olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen iki şüpheli yakalandı.

Şükrü Y. ve E.A. (16) isimli şüpheliler, Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından koordineli olarak yapılan ısrarlı takip ve çalışmalar neticesinde operasyonla saklandıkları adreste, çalmış oldukları eşya ve malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındılar.

Meydana gelen (5) faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olayda çalınan mini buzdolabı, matkap, motorlu testere, traktör direksiyonu vb. muhtelif ev eşyaları şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunarak müştekilere teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Şükrü Yılmaz isimli şahıs tutuklanırken E.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.