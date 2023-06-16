Isparta’nın Eğirdir ilçesinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarından yaklaşık 4 bin 600 öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Eğirdir’de karne töreni Süleyman Demirel İlkokulu, Ortaokulunda düzenlendi. Törene; Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürü Sevban Acar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Bu yıl ikinci sınıf öğrencilerinin karne sevincine ortak olan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve beraberindekiler, öğrencilerle tek tek sohbet ederek karne ve çeşitli hediyelerini takdim ettiler.

Kaymakam Çelik’e Origami Kuş hediye etti

Süleyman Demirel İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Atlı Origami sanatından kuş yaparak Kaymakam Adem Çelik’e verdi. Kaymakam Çelik, bu güzel sürpriz için Atlı’ya teşekkür etti. Kaymakam Çelik, öğrencilere yaz tatilinde iyi dinlenmelerini, tablet, telefon, bilgisayar gibi iletişim araçlarından uzak durmayı, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, yaz tatilinde Eğirdir’de çeşitli yaz kurslarının açılacağını, müracaatların Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi ya da Eğirdir Gençlik Spor Müdürlüğüne yapılacağını söyledi. Ayrıca okullarda ve Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM)’de destekleme kurslarının açılacağını söyledi. Armutoğlu, bütün öğrencilere, öğretmenlere ve velilere iyi tatiller diledi.

Karnelerini alan bütün öğrenciler okul bahçesine çıkarak İstiklal Marşını okudular. Öğrenciler daha sonra karneleri ile birlikte ailelerinin yanına giderek, mutluluklarını paylaştılar.