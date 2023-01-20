Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 4 bin 599 öğrenci, 423 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 4 bin 599 öğrenci, 423 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu’nun katılımıyla Süleyman Demirel İlkokulu ve Ortaokulunda karne töreni düzenlendi.Birinci ve sekizinci sınıf öğrencilerini ziyaret eden Kaymakam Adem Çelik ve beraberindekiler, öğrencilerle tek tek sohbet ederek yarıyıl tatilinde birinci sınıflara bol bol kitap okumalarını, sekizinci sınıflara da test çözmelerini tavsiye ettiler. Kaymakam Adem Çelik okumayı öğrenen öğrencilere kitap okuttu.