Eğirdir’de 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi tamamlandı. İlçede toplamda 4 bin 25 öğrenci ve 450 öğretmen, düzenlenen karne töreniyle yarıyıl tatiline girdi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Toplam 4 bin 25 öğrenci ve 450 öğretmen yarıyıl tatiline girdi. Protokol üyeleri, anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin sınıflarını ziyaret ederek karne heyecanına ortak oldu. Tören öncesinde, 1. Dönem Faaliyet Haftası kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan sergi gezildi. Kaymakam Ömer Çimşit ve beraberindeki heyet, öğrencilerin çizimlerini inceleyerek onları tebrik etti.

Tatil 5 Şubat’ta sona erecek

Törende konuşan Kaymakam Çimşit, öğrencilere tatil sürecinde dinlenmelerini, aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerini ve bol bol hikaye kitabı okumalarını önerdi. Karne dağıtımının ardından öğrencilere öğretmenleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. Öğrenciler, karne ve hediyeleriyle büyük bir mutluluk yaşadı. Yarıyıl tatilinin 5 Şubat 2025 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Eğirdir Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne törenine; Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Mustafa Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol, İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay ve MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Sinap katıldı.