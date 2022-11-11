Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye Genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü “Hep Birlikte Milyonlarca Fidan Dikiyoruz” programı çerçevesinde Eğirdir’de yaklaşık 2 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye Genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü “Hep Birlikte Milyonlarca Fidan Dikiyoruz” programı çerçevesinde Eğirdir’de yaklaşık 2 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı çervesinde Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü, Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü’nün organizesiyle Eğirdir’de fidanlar toprakla buluşturuldu.

“Hep Birlikte Milyonlarca Fidan Dikiyoruz” mottosuyla Eğirdir Çay Köyü mevkiinde gerçekleşen fidan töreninde 30 dekar alana Bin 500 adet Kokulu Ardıç, 3 bin adet Sedir ve bin adet Sedir fidanları toprakla buluştu.

Şenlik havasında gerçekleşen fidan dikim töreninde Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Şeflerinden Saniye Domaç, fidanın nasıl dikileceği konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Daha sonra fidanlar toprakla buluşturuldu.

2,5 yaşındaki Akın Sinan fidan dikti

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı çerçevesinde etkinliğin en küçük katılımcısı olan 2,5 yaşındaki Akın Sinan hem fidan dikti hem de programın ilgi odağı oldu.

Fidan Dikim Törenine; Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdürü Evren Taşdemir, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani ve personeli, Eğirdir Orman Fidanlık Müdürü Cumhur Gaffar ve personeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Eğirdir Gençlik Hizmetleri Müdürü Hakan Çelebioğlu ve gençlik liderleri, ISUBÜ Eğirdir MYO öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.