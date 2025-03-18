Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Eğirdir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Erdoğlu tarafından şehitler için dua edildi. Daha sonra Garnizon Komutanlığı’ndaki şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu ve karanfiller bırakıldı. Programa, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Garnizon Komutan Vekili P. K. Alb. Mesut Civelek, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve yüksek rütbeli askerler katıldı.