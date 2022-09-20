Bugünkü Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün temeli olarak kabul edilen Eğirdir Ziraat Okulu mezunları 52 yıl sonra tekrar Eğirdir’de buluşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Bugünkü Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün temeli olarak kabul edilen Eğirdir Ziraat Okulu mezunları 52 yıl sonra tekrar Eğirdir’de buluşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Daha önce 3 Eylül 2016 tarihinde ilk defa buluşan ve eski günlerini yad eden Ziraat Okulu Mezunları 1971 yılı mezunları bu yıl 26 kişilik bir kafileyle tekrar Eğirdir’e geldiler ve mezun oldukları okulda hasret giderdiler.

2022 yılı geleneksel toplantısı için 17-19 Eylül tarihleri arasında Eğirdir’e gelen mezunlar, ilk olarak mezun oldukları okullarını ziyaret ettiler. Daha sonra o dönem öğretmenleri olan ve ebediyete intikal eden Ziraat öğretmenleri Süheyla Yusufoğlu (Tığlı)’nın kabrini ziyaret ederek dualar ettiler.

Ziraat Okulu Mezunları Derneği Başkanı Memduh Akbal, “Yaklaşık 6 yıl önce ilk buluşmamızı Eğirdir’de yapmıştık. Geleneksel toplantılarımız, buluşmalarımız devam ediyor. Bu yıl da Eğirdir’de buluşalım istedik. Yaklaşık 26 kişilik arkadaş gurubumuzla Eğirdir’e geldik, yine okulumuza gittik. Orada eski günlerimizi hatırlayıp bol bol fotoğraf çektik, birlikte hasret giderdik” diye konuştu.

Eğirdir Ziraat Meslek Okulu mezunlarından Eğirdir’li vatandaşlardan; Süleyman Tezcan, Hasan Karter, Ömer Demiral ve Hüseyin Atik’in ev sahipliğinde ilçeyi ziyaret eden mezunlar, Eğirdir’de Tekne turu yanı sıra seyir terası, Pınar Pazarı, Ada gibi yerleri de gezerek güzel zaman geçirdiler.