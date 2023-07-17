Türkiye Triatlon Federasyonu 2023 yılı faaliyet programının puanlı 2. yarışı olan Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası yarışları, 492 sporcunun katılımıyla Isparta’nın Eğirdir ilçesinde koşuldu. Göztepe’yi 4 kadın, 7 erkek sporcu temsil etti.

Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası yarışları, 492 sporcunun katılımıyla Isparta’nın Eğirdir ilçesinde koşuldu. Göztepe’yi 4 kadın, 7 erkek sporcu temsil etti. Erkekler kategorisinde yarışan Barış İlhan, 2:07:23’lük derecesiyle hem genel klasmanda hem de yaş grubunda birinci olmayı başarırken, Kadınlar 40-44 yaş grubunda yarışan Egem Sena Filazi birinci, 35-39 yaş grubunda yarışan Burcu Ateş ise üçüncü olma başarısı gösterdi.

Takım olarak da derece yapıldı

Yarışlar sonunda Göztepe’nin Triatlon Kadın Takımı, Egem Sena Filazi, Burcu Ateş ve Seher Kocatepe’nin kazandığı toplam puanlarla takımlar kategorisinde 1. sıradaki yerini korudu.

Erkek takımı ise Barış İlhan, Çetin Çetiner ve Mert Arslan’ın kazandığı toplam puanlarla takımlar kategorisinde 2. sıraya yükseldi.