Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteklediği, öğrencilerin ve halkın kitapla buluşmasını sağlamak adına hazırlanan proje çerçevesinde Eğirdir 1.Kitap Şenliği bugün açıldı.

Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteklediği, öğrencilerin ve halkın kitapla buluşmasını sağlamak adına hazırlanan proje çerçevesinde Eğirdir 1.Kitap Şenliği bugün açıldı.

Eğirdir 1.Kitap Şenliği açılış törenine; Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, yazarlar, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstklal Marşı’nın

okunmasıyla başlayan programda yazar Abdullah Gülcemal bir açılış konuşması yaptı. Gülcemal, “Bugün Eğirdir’de kitaplar kitap açıyor. Kitap okumak ruh sağlığımız için çok önemli. Kitap okumak için kendimize sürekli zaman ayırmalıyız. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki maalesef kitap okumaktan çok uzağız. Şu cep telefonlarına elimiz değdiği kadar, kitaplarımıza elimiz değmiyor. Çektiğimiz sıkıntıların temelinde de bu var. Kitap kullanılacak, atılacak bir şey değil. Kitapları ömür boyu kendimize rehber edinmeliyiz. Bir birimizin canını okuyana kadar, birbirimize lanet okuyana kadar kitap okusak ne olur? Ne kaybederiz. Okumak bir Müslüman ve bir mümin için ekmek kadar, hava kadar, su kadar, uyku kadar bir ihtiyaç. Bazıları diyor ki; ‘Kitap okumak için fırsatım yok’ diyor, kitap boş zamanlarda okunacak bir şey değil. Kitap ruhun ihtiyacıdır. Her zaman okunmalıdır” dedi.

Açılış konuşmasının ardından eğitimci yazar sanatçı Tarkan Köylü tarafından ilk önce şiir dinletisi daha sonra, kum sanatı icra edildi. Köylü’nün, milli ve manevi duyguları yansıtan birbirinden güzel eserleri parmaklarının ucuyla yapması izleyenlerden büyük bir beğeni aldı. Tarkan Köylü, kum sanatında milli ve manevi değerlerimizin ön plana çıktığı 1071 Alparslan, 1453 Fatih Sultan Mehmet, 1923 Atatürk ve ardından Türk Bayrağı, asker ve şehitlerimiz için duygu dolu görsel bir şov yaptı.

Kitap fuarının açılışı yapıldı

Eğirdir 1.Kitap Şenliği’nin açılış kurdelesi Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve öğrenciler tarafından kesildi.

Kaymakam Adem Çelik ve beraberindekiler fuarda bulunan yazarlar ve yayınevlerinin kurmuş olduğu stantları tek tek gezip inceleme yaptılar.

Eğirdir 1.Kitap fuarı 9 Ekim 2022 Pazar gününe kadar açık kalacak.