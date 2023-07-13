Eğirdir Huzurevi Bocce Takımı, 2023 yılı Huzurevleri arası düzenlenen "Genç Yetişkinler Türkiye Bocce Turnuvası”na galibiyetle başladı.

Eğirdir Huzurevi ev sahipliğinde Eğirdir’de gerçekleşen turnuvada Eğirdir Huzurevi Bocce Takımı 3 rakibini de yenerek 3’te 3 yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023 yılı Huzurevi Bocce Ligi grup maçlarına Eğirdir Huzurevi takımı galibiyetle başladı. İlk maçında Yalvaç Emine Büyükkutlu Rehabilitasyon ve Huzurevi Müdürlüğü’nü 12-4, Konya Doktor İsmail Işık Huzurevi’ni 12-4 yenen Eğirdir Huzurevi takımı, Antalya Huzurevi’ni 12-2’lik skorla yenerek grup maçlarında üçte üç yaptı. Bocce takımında forma giyen huzurevi sakinleri, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Eğirdir Huzurevi Müdürü Kadriye Koca; “Yetişkin gençlerimizi kutluyorum. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve galibiyet almamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah diğer maçlarımızda da galibiyetler alırız, şampiyon oluruz” şeklinde konuştu.