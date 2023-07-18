Eğirdirli hayırsever işadamı Mustafa Erdoğan, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi, Diş Polikliniğinin ihtiyacı olan 380 bin lira değerindeki Panoramik Diş Röntgen Cihazı’nı alarak hastaneye bağışladı.

Cihaz lisanlandıma işlemlerinin ardından çekimlere başlanıldı.

Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi Diş Polikliniği’nde 4 diş hekimi görev yaparken, poliklinikte Detertraj (diş yüzeyi temizliği), dolgu ve diş çekimi işlemleri yapılıyor. Panoramik diş Röntgen cihazı ile 17 sn hızlı çekim, sinüs grafiği, eklem grafiği, tüm çene grafiği yarım çene grafiği çekimleri yapılabilecek.