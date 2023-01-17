Küresel kuraklık ve bilinçsiz su kullanma nedeniyle adeta eriyen, yok olmaya yüz tutan Eğirdir Gölü’nü kurtarma girişimleri devam ediyor. 914.87 metre ile son yılların en düşük su seviyesi kotunun görüldüğü Eğirdir Gölü’nde, özel hükümlere göre kritik kot olan 914.74 metreye, sadece 13 santim kala, 2023 yılı sulama sezonunda büyük sıkıntıların yaşanacağı öngörülüyor.

Küresel kuraklık ve bilinçsiz su kullanma nedeniyle adeta eriyen, yok olmaya yüz tutan Eğirdir Gölü’nü kurtarma girişimleri devam ediyor. 914.87 metre ile son yılların en düşük su seviyesi kotunun görüldüğü Eğirdir Gölü’nde, özel hükümlere göre kritik kot olan 914.74 metreye, sadece 13 santim kala, 2023 yılı sulama sezonunda büyük sıkıntıların yaşanacağı öngörülüyor.

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Bölge Müdür Yardımcıları Osman Erkan, Murat Çınar, EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, İl Genel Meclis Üyeleri Eyyup Doğan ile Sezgin Özdoğancı’nın yanı sıra, Eğirdir Boğazova Köy Muhtarları ve Sulama Kooperatif Başkanlarının katıldığı bir inceleme toplantısı gerçekleştirildi. Eğirdir – Aksu ilçeleri arasında Karaköy mevkiinde yapılan incelemeler sonucu, Karaköy suyu ile Aksu Çayının sularının nasıl Eğirdir Gölüne kazandırılabileceği konusu ele alındı.

Boğazova Köyleri Muhtarları, Karaköy Pınarı suyunun açılacak bir tünel ile Kovada Kanalına akıtılabileceği ya da Akdoğan Göletine akıtılması ile de enerji kullanmadan bahçelerin sulanabileceğini dile getirdiler.

DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ise Karaköy Pınarı sularının kış suyu olduğunu, dolayısıyla bahçe sulamaları için bir çözüm olmayacağını söyledi.

Karaköy Pınarı ile Aksu Deresi sularının birleşerek Eğirdir Gölü’ne akıtılmasının en doğrusu olacağını söyleyen Şahin, DSİ 18. Bölge Müdürlüğünce fizibilite çalışmalarının sürdürüldüğünü, yapılacak bir proje ile, yılda 50-70 milyon metreküp suyun Eğirdir Gölü’ne kazandırılabileceğini söyledi.

DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, “Ülkemizin en büyük ikinci tatlı su gölü niteliğindeki Eğirdir Gölü su seviyesinde son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle ciddi oranda düşüşler gözlenmektedir. Eğirdir Gölü; Gelendost, Pupa, Hoyran ve Çay dereleri ile Aşağıtırtar, Kayaağzı ve Mahmatlar kaynakları ile beslenmektedir” dedi.

Son yıllarda yaşanan şiddetli meteorolojik kuraklık sebebiyle Eğirdir Gölü su seviyesinin 1975 yılında ölçülen 915,42 metreden de daha aşağı bir seviye olan 914,86 metreye düştüğünü söyleyen Şahin şöyle devam etti: "Bu durum, sulama tesislerinin işletilemez hale gelmesine, dolayısıyla elma havzası olarak bilinen Eğirdir Gölü havzasındaki meyve ağaçlarının kurumasına, Isparta İli içmesuyu temininde sıkıntı yaşanmasına sebep olacaktır” dedi.