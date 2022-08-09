Isparta’nın Eğirdir Gölü’ne, 1 milyon 301 bin 500 adet yavru sazan bırakıldı.

Isparta’nın Eğirdir Gölü’ne, 1 milyon 301 bin 500 adet yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez Birimi tarafından getirilen 1 milyon 391 bin 500 adet yavru sazan balığı (Cyprinus carpio) Eğirdir Gölü, Şarkikaraağaç ve Yalvaç Göletlerine salındı.

Eğirdir Limanı’nda gerçekleşen balık salımına; Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Arif Bıyık, Eğirdir ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, S.S. Eğirdir Merkez Su Ürünleri Başkanı Ayhan Küçükköse, Yalvaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Güçlü, Şarkikaraağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Isparta Tarım İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal veriler Şube müdürlüğü yetkilileri, Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri katıldı.

Oksijenli tanklarla getirilen 5-10 santimetre boyundaki 1 milyon 300 bin adet yavru sazan balığı Eğirdir Limanı’ndan göle bırakıldı. Kalan diğer balıkların Şarkikaraağaç ve Yalvaç’taki göletlerine salınacağı öğrenildi.