Eğirdir Gölü’nde geçtiğimiz yıl DSİ tarafından kapatılan düdenlerin 100 metre uzağında yeni düdenler oluştu. Isparta İl Genel Meclisi Üyesi Abdurrahman Sinap, iş makineleriyle düdenleri kapatma çalışmaları yapılsa da bu önlemlerin yeterli olmadığını belirterek, su kaybının kontrolsüz devam ettiğini söyledi.

Isparta’nın can damarı olan Eğirdir Gölü’nde su kaybı tehlikesi büyüyerek devam ediyor. Barla Boyalı Süpürgelik mevkiinde DSİ tarafından geçtiğimiz yıl kasım ayında kapatılan düdenlerin yaklaşık 100 metre uzağında yeni bir düden oluştu. Bölgede incelemelerde bulunan Isparta İl Genel Meclisi Üyesi Abdurrahman Sinap, gölün kritik bir noktaya geldiğini vurgulayarak, yetkililere çağrıda bulundu. Sinap, "16 Ekim 2024 tarihinde bu bölgedeki düdenleri tespit ederek yetkililere bildirdik. DSİ, kasım ayında bu düdenleri kapattı. Ancak sadece 100 metre ileride yeni bir düdenin oluştuğunu görüyoruz. Su kontrolsüz şekilde akarak kayboluyor" dedi.

"Eğirdir Gölü binlerce kişinin geçim kaynağı"

Gölün sadece bir doğal güzellik olmadığını, binlerce insanın geçim kaynağı olduğunu hatırlatan Sinap, "Tarım ve balıkçılık bölge halkının en önemli gelir kaynağı. Eğer bu gölü koruyamazsak tarım biter, balıkçılık biter, Eğirdir biter. Gölümüz can çekişiyor" diye konuştu.

"Eğirdir Gölü’nün çevresinde hala açık sulama yapılıyor"

Sinap, bölgede kapalı sulama sistemine geçişin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Eğirdir Gölü’nün çevresinde hala açık sulama yapılıyor. Artık bu çağ dışı sulama sistemini tamamen bırakmalıyız. Eğirdir Boğazova’ya su taşıyan 24 kilometrelik sulama kanalının da kapalı sisteme dönüştürülmesi gerekiyor" dedi.