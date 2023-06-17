Türkiye’nin 2’nci büyük tatlı su kaynağı olan Eğirdir Gölü’nde geçen senenin aynı dönemine oranla su seviyesinin 40 santim düşük seviyede olduğu gözlemlendi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan 7 renkli göl olarak bilinen Eğirdir Gölü, kuraklıktan nasibini alıyor. Eğirdir Gölü’nde su kotu Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) tarafından yapılan ölçümde 915,12 metre olarak açıklandı.

Eğirdir Gölü ile ilgili görüşlerini paylaşan Gelendost Belediye Başkanı ve EKO-BİR Başkanı Mehmet Sezgin, buharlaşmanın en aza indiği, sulamanın açılmadığı bir dönemde olduklarını belirterek, "Türkiye ve dünyadaki sıcaklık yükselmelerinden kaynaklı kuraklık, Eğirdir Gölü’nde daha hissedilir hale geldi. Bugünlerde sulama suyunun açılması ve gerçekten doğadaki hareketliliğin başlaması gerekiyordu. Bu şu anda gerçekleşmedi. Eğirdir Gölü şu anda geçen yıla oranla 38-40 santimetre aşağısında seyrediyor. Sulama sezonu artık 1 ay gibi ötelemeye gittiyse inşallah Eğirdir Gölü’müzdeki yükselmeyi tekrar göreceğiz” dedi.

Eğirdir Gölü’nde balık sezonu açıldı

Konuşmalarında balık av yasağının da kalktığını ifade eden Gelendost Belediye Başkanı ve EKO-BİR Başkanı Mehmet Sezgin, “Eğirdir Gölü ve tatlı su kaynaklarında balık sezonu açıldı. Balıkçılarımız da ağlarını sermeye başladılar. Balıkçılarımıza da bol bereketli haftalar, aylar diliyorum. Göl ve havzalarımızın korunması için biz çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.