Binlerce yıllık tarihi ve eşsiz doğal güzellikleriyle Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Isparta Eğirdir Gölü’nün su seviyesinde düşme yaşanınca tarihi mezar taşı ortaya çıktı. Uzmanların incelemesinin ardından bölgenin sit alanı ilan edilebileceği öğrenildi.

Binlerce yıllık tarihi ve eşsiz doğal güzellikleriyle Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Isparta Eğirdir Gölü’nün su seviyesinde düşme yaşanınca tarihi mezar taşı ortaya çıktı. Uzmanların incelemesinin ardından bölgenin sit alanı ilan edilebileceği öğrenildi.

Birkaç yıldır su seviyesi hızla düşen Eğirdir Gölü’nde bu durum endişe oluştururken, bir yandan da önemli bir tarihi eser su üstüne çıktı. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan küçük adacıkların kıyısında, Geç Roma Dönemi’ne ait ve yaklaşık 2500 yıllık olduğu tahmin edilen bir mezar sistemi bulundu.

Antik mezar taşını bölgede yüzerken keşfeden Eğitimci-Yazar Murat Ural’ın, Emekli Astsubay Mustafa Karşu ile birlikte Isparta Müze Müdürlüğüne başvurdu. Başvuru sonucunda bölgeye gelen arkeoloji uzmanları, mezar taşının bulunduğu adacıkta yaptıkları araştırmada Roma Dönemi’ne ait bir yapılaşmaya ait izler tespit ederek, Geç Antik Çağ’dan kalma kiremit parçaları bulundu. Üzerlerinde antik bir yerleşim alanı olduğu düşünülen adacıklardaki keşifle ilgili bilgi veren Isparta Müze Müdürü Mustafa Akaslan, konunun Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletildiğini, uzmanların incelemesinin ardından bölgenin tarihi sit alanı olarak ilan edilebileceğini ifade etti.

"Bu değerler bizim"

Bölgede yüzerken bu tarihi mezarı gördüklerini dile getiren Eğitimci-Yazar Murat Ural, Eğirdir Gölü’ndeki hızlı su çekilmesinin ciddiyetine dikkat çekti. 30 yıldır bölgede yüzdüğünü dile getiren Ural, "Bu bakir bölgede böyle bir tarihi eseri bulduğum için çok mutluyum, bir yandan da üzgünüm çünkü gölün su seviyesi bu kadar düşmeseydi bu eser de su yüzüne çıkmayacaktı. Bu toprakların hem altındaki hem de üstündeki değerler bizim. Ama alttaki değerlerimizi keşfetmek için üstteki değerlerimizi kaybetmeyi beklememeliyiz. Eğirdir Gölü, Türkiye’nin eşsiz bir hazinesidir ona tüm milletçe sahip çıkmalıyız” dedi.