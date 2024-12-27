Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde, belgesiz avlanan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Eğirdir Gölü Genel Avlağı’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Isparta Şube Müdürlüğü’ne bağlı av koruma ve kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde 5 avcı kontrol edildi. Yapılan incelemede, 2 avcıya belgesiz avlanmaktan dolayı av kabahat suç tutanağı düzenlendi. Söz konusu şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulanacağı bildirildi. DKMP Isparta Şube Müdürlüğü, av yasağının ve avcılık kurallarının ihlali durumunda gerekli yasal işlemlerin yapılacağı uyarısında bulundu.