Isparta Eğirdir Gölü’nde 1 haftada kaçak avlanan bin adet kerevit ele geçirildi.

Eğirdir Gölü’nde 15 Kasım’da kerevit av yasağı başladı. Bu kapsamda Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, göldeki doğal yaşamı korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek için gece gündüz denetimlerini sürdürüyor. Su Ürünleri Mühendisi Bayram Korkmaz, 1 haftada göl çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli yerlerde bin adet kerevit pinterinin yakalandığını bildirdi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği sepetlere el konulduğunu ve bu sepetlerin, gerekli işlemler sonrası Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerine bağışlandığını belirtti.

Kaçak avcılıkla mücadele

Korkmaz, Eğirdir Gölü’nde 15 Kasım itibarıyla kerevit av yasağının başladığını ancak bazı kaçak avcıların yasa dışı avcılığa devam ettiğini vurguladı. Kerevitlerin üremesinin, balıklar gibi değil, her bireyin yaklaşık 200 yumurta bıraktığı bir süreç olduğunu, bu nedenle yumurtalı bireylerin bu dönemde avlanmasının sürdürülebilirlik açısından zarar verici olduğunu söyleyen Korkmaz, göldeki kerevitin, balıkçılar için ana geçim kaynağı olduğunu ve ülkeye döviz girdisi sağladığını ifade etti. "Bu değerli kaynağı korumak için mücadelemiz devam ediyor" diyen Korkmaz, balıkçılara, herhangi bir kaçak avcılık faaliyetiyle karşılaştıklarında Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ya da Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı’na ihbarda bulunmalarını tavsiye etti.