Isparta’da vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinde halk arasında ‘Yedi renkli göl’ olarak bilinen Eğirdir Gölü’ne akın etti. Plajları dolduran vatandaşlar, sıcak havada gölün serin sularının tadını çıkardı.

Eğirdir ilçesine adını veren ve günün değişik zamanlarında mavi, yeşil tonlara büründüğü için ‘yedi renkli göl’ olarak adlandırılan Eğirdir Gölü, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde eşsiz manzarası ve plajlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Isparta ve çevre illerdeki vatandaşlar Eğirdir Gölü’ne akın etti. Sıcak havada serinlemek isteyenler, ince kum özelliğine sahip Altınkum Plajını doldurdu. Plajda bayram tatili yoğunluğu oluşurken, vatandaşlar serin suların tadını çıkardı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek ailesi ile birlikte göle yüzmeye gelen Dilek Can, “BBu bayram yorucuydu biz de ilk iki günü yorularak geçirdiğimiz için burada üç ve dördüncü günü dinlenerek geçirmeyi tercih ettik. Eğirdir yoğun talep görüyor, diğer yerlere göre güzel burayı seviyoruz. İyi ki Ispartalıyız herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

“Burası Antalya’yı çok aratmıyor”

Bayram tatilini Eğirdir’de değerlendiren Süleyman Sert ise “9 günlük bayram tatilini Eğirdir gibi güzel bir gölde ailemle geçirmek istedim. Gerçekten burası Antalya’yı çok aratmıyor çocuklarımla, ailemle burada olmaktan çok mutluyuz. Güzel bir bayram tatili geçiriyoruz” dedi. Balıkesirli olan ve 9 yıldır Eğirdir’de ikamet eden Sert, “Normalde beni buraya bağlayan bir şey yok ama Eğirdir’i seviyoruz ve 8-9 yıldır burada ikamet ediyoruz işim gereği burada bulunuyoruz. Eğirdir çok güzel bir yer burada olmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.