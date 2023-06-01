Eğirdirli hayırsever Mustafa Erdoğan tarafından, Eğirdir Yazla Mahallesi’nde yaptırılacak olan Bilim Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) temel atma töreni gerçekleştirildi.

Eğirdir Milli Eğitim Müdürlüğü yanında yapılacak olan 3 katlı, 2500 metrekare, içerisinde 24 adet etkinlik alanı, 12 adet atölye, 7 adet derslik ve çatı katında gözlem kulesi atölyesi şeklinde yapılacak olan Cennet Erdoğan Bilim Sanat Merkezi için temel atma töreni düzenlendi.

Programda Erdoğan ailesi adına bir konuşma yapan Mehmet Erdoğan, eğitimin her zaman destekçisi olacaklarını ifade ederek şunları söyledi: " Kaymakamımız ve belediye başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda Eğirdir’e BİLSEM okulunun yapılmasının faydalı olacağını düşündük. Biz de aile büyüğümüz merhum Babaannemiz Cennet Erdoğan ismini böyle bir projede yaşatmak istedik. En kısa sürede okulumuzu tamamlayıp, çocuklarımızın eğitime başlaması için elimizden geleni yapacağız. Her zaman eğitimin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Okulumuz Eğirdir’e hayırlı ve uğurlu olsun."

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da Eğirdir’de istisnai bir kurumun temel atma töreninin gerçekleştirildiğini belirterek "Bizler Isparta’yı adlandırırken Göller ve Güller şehri olarak adlandırırız ama Isparta aynı zamanda bir eğitim şehridir. Tarihin bütün süreçlerinde Isparta’da eğitimin en kaliteli, en güzel şekli ile olagelmiştir. Son yıllarda yapılan bir takım yatırımlarla da bütün eğitim alt yapıları güçlendirildi. Donatımlarıyla ve donanımlarıyla modern eğitim kurumlarına sahip olduk" diye konuştu.

Temel atma töreni öncesi son olarak bir konuşma yapan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ise "Bizler burada sınavla seçilecek olan ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitim göreceğini ifade ettiğimizde Mustafa Bey de çok mutlu oldu. Sadece bu okulumuz için söylemiyorum, Eğirdirimizle ilgili her türlü istekte her zaman yanımızda olmuşlardır. Meslek Lisemizin atölyelerinin yapımı konusuna da bir el attılar. Kendilerine ilçem ve sizler adına çok teşekkür ediyorum. Bilim Sanat Merkezimizin ismiyle müsemma Cennet annemizin isminin yaşatılacağı Cennet bir mekan olmasını diliyorum" dedi.

Eğirdir Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu tarafından yapılan duanın ardından, Cennet Erdoğan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM)’in hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle ilk harç, protokol tarafından atıldı.

Temel atma törenine; Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Eğirdir Cumhuriyet Savcısı Nusret Baler, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Erdoğan ailesi, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.