Türkiye Triatlon Federasyonu, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile bu yıl 19’uncusu düzenlenen Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları 450 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile bu yıl 19’uncusu düzenlenen Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları 450 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile bu yıl 19’uncusu düzenlenen Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları 450 sporcunun katılımıyla Eğirdir Limanı’nda başladı.

2 gün sürecek yarışlara Türkiye’nin farklı yerlerinden yaşları 13 ile 75 arasında değişen yaklaşık 450 sporcu katılıyor. Sporcular yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinde dereceye girmek için mücadele verecek.

Türkiye Kupası statüsünde gerçekleşen yarışmalar mini triatlon, süper sprint triatlon, sprint triatlon ve standart mesafelerinde yapılıyor. Sabah 07.00’da başlayan M3, yıldız, genç, elit, paratriatlon, yaş grubu ve karışık bayrak kategorilerindeki yarışmalar yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren sporcular düzenlenen tören ile madalya ve kupalarını protokolün elinden aldı.

Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları 21 Ağustos 2022 Pazar günü de devam edecek.

Pazar günü elit erkekler, elit kadınlar, genç erkekler, genç kadınlar, yıldız erkekler, yıldız kadınlar, M3 erkekler, M3 kadınlar yarışmaları yapılacak.