Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, tarih boyunca insanlık onuru ile yaşamış, mazluma, sıkıntıya düşene, yardım isteyene dostluk ve barış elini uzatmış Türk Milletine karşı, son yıllarda dünya kamuoyu nezdinde büyük bir iftira ve karalama kampanyası başlatıldığını dile getirdi.

“Ermeni diasporasından Türkiye aleyhtarı faaliyetler”

Özellikle I. Dünya harbinde birçok felakete maruz bırakılan Türk insanının tamamen kasıtlı, tarihi gerçeklerle örtüşmeyen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü parçalamaya yönelik saldırılara maruz kaldığını söyleyen Eğilmez, “Uluslararası hukukun ve insan haklarının en temel hakkı olan “kendini savunma hakkı” bile Türkiye ve Türkler söz konusu olunca hiçe sayılmaktadır. Bütün bu iftira ve karalama kampanyasının müsebbibi olan Ermeni diasporasının küresel güçler tarafından desteklendiği gizli bir durum değildir. Ermeni diasporası, Türk karşıtı odakların yoğun desteğiyle siyasi, ekonomik, kültür, sanat ve spor alanlarının her birinde Türk Devleti ve Türk Milleti aleyhine birçok faaliyet yürütmektedir.” dedi.

“Atatürk konulu dizi yayından kaldırıldı”

Bunların son örneklerinden birisinin bir dijital platformun 8 milyon dolardan fazla bir maliyetle tamamladığı “Atatürk konulu” dizisini yayınlamama kararı ile gösterdiğini vurgulayan Eğilmez şöyle devam etti, “ Her yönüyle dünya tarihinin en önemli liderlerinden biri olan, devletimizin kurucusu, Türk Milletinin kıymetlisi Mustafa Kemal Atatürk’ü konu eden bir yapımın, Amerika merkezli faaliyet gösteren Armenian National Committee of America (ANCA) ve diğer Türk düşmanı yardakçılarının baskısıyla yayınlamama kararının alınması utanç verici bir karardır. Ayrıca Türkiye’de 2 milyondan fazla abonesi olan bir platform için bu karar hiç de akılcı değildir. Şimdi dernek olarak bu kararın geri alınması için söz konusu dijital platforma çağrıda bulunuyoruz. Milletimizin de bu platformdaki aboneliklerini dondurarak bu yanlış karardan dönülmesi noktasında platformu cesaretlendirmesini istiyoruz. Milletimizden ricamız en az bir aylığına adı geçen dijital platformla aboneliklerini iptal etmeleri. Böyle bir tepki Türklere karşı hamle yapmayı planlayan tarafların tümü için büyük ve etkili bir mesaj olacaktır.”