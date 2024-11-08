Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde yatırım programına alınan 25 yataklı devlet hastanesinin inşaat ihalesinin, 29 Kasım 2024’te gerçekleştirileceği bildirildi.

Hastanenin 7 dönüm 373 metrekare kapalı alanda inşa edileceği ve içinde, 25 tek yataklı hasta odası, 10 poliklinik odası, 1 ameliyathane, 5 cihaz kapasiteli hemodiyaliz ünitesi ve 3 yataklı evde sağlık birimi yer alacağı açıklandı. Ayrıca, anne adayları için gebe okulu, doğum yapacak anneler için özel doğum odalarının da hastanede bulunacağı bildirildi.

Acil servis bölümü, triyaj odası, ortopedi odası, travma odası ve 10 müşahede yatağından oluşacak hastanenin diş sağlığı hizmetleri için ise 2 diş ünitesi ve diş üniti radyoloji bölümü entegre edileceği belirtildi.