Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde TOKİ konutlarının ikinci etabı için adım atıldı.

İlçede, vatandaşları modern ve güvenli yaşam alanlarıyla buluşturacak proje hayata geçiyor. Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu’nun öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda, Dere Mahallesi’nde 2. Etap TOKİ Konutları için hazırlıklar resmen başladı.

Başkan Fırat Seydaoğlu, projenin Eğil’in kalkınma hedefleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Seydaoğlu, "İlçemizi her alanda daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. 2. Etap TOKİ projemiz, Eğil’in çehresini değiştirecek önemli bir adım olacak. Bu projeyle hemşehrilerimizin güvenli ve modern konutlara kavuşmasını hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Eğil’de hem sosyal yaşam alanlarının gelişmesi hem de vatandaşların konforlu ve nitelikli konutlara erişiminin kolaylaşması bekleniyor.