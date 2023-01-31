Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçe girişinin daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla peyzaj çalışması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçe girişinin daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla peyzaj çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, şehir ve inanç turizmi açısından oldukça önemli bir konumda bulunan Eğil ilçe girişini yeniden düzenliyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ilçe girişinin estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla toplam 11 bin 288 metrekarelik alanda çalışma yürütüyor.

Ekipler, peyzaj düzenlemesi çerçevesinde su deposu, sulama tesisatı, ilçe merkezine gelen ziyaretçileri karşılama ve doğru yönlendirme amacıyla ışıklı tabela ile aydınlatma çalışmaları yapıyor. Projeyle farklı türde geniş yapraklı 158 ağaç, ibreli 133 fidan ve 16 bin 542 çalı toprakla buluşturulacak, alanın tamamına rulo çim serilecek.