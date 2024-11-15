Diyarbakır’ın Eğil İlçe Kaymakamı Volkan Hülür tarafından planlanarak hayata geçirilen ’Bir Oda Bin Umut’ projesi kapsamında, çalışma masası ve kitaplığı olmayan öğrencilerin bu ihtiyaçlarının giderilmesi için kollar sıvandı.

Eğil Kaymakamı Volkan Hülür koordinesinde evinde çalışma masası ve kitaplık bulunmayan öğrencinin kalmaması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan listelere göre tespitler yapılarak kitaplıklı masa, sandalye ve halı dağıtımı yapılıyor. Kaymakam Volkan Hülür, “Okul ve hane ziyaretleri esnasında çocuklarımızdan gelen taleplerde ve kendi tespitlerimizde evlerde çocuklarımızın en büyük eksikliğinin kendilerine ait bir çalışma alanının olmamasıydı. Bunun üzerine bizde bu projeyi hayata geçirerek istedik ki öğrencilerimizin evlerinde kendilerine ait birer çalışma masaları ve kitaplıkları olsun, ders çalışmalarını yerde halılar üzerinde iki büklüm ya da bir sehpa üstüne sığışmaya çalışarak yapmasınlar. Sadece kendilerine ait olduğunu bildikleri ve kendilerini özel ve kıymetli hissedecekleri bir alanları olsun. Çünkü onlar gerçekten de bizler için çok kıymetli, onların iyi ortamlarda yetişip bu ülke için faydalı nesiller olmaları hepimizin amacı. Bu çalışma masaları ve kitaplıklarının öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar kazandırmasını umuyor geleceğe yönelik umutlarını bu odalar sayesinde gerçekleştirmelerini arzuluyoruz” dedi.

Projeye destek olmak isteyen hayırsever vatandaşların da, Eğil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışta bulunabileceği ve bir adet çalışma odasının bedelinin 8 bin TL olduğu belirtildi.