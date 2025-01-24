Diyarbakır’ın Eğil ve Hazro ilçe belediye başkanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştü.

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ve Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Görüşmede, Diyarbakır’da hayata geçirilen projeler ve devam eden çalışmalar ele alınırken, belediyelerin destek talepleri de iletildi.

Ziyaretle ilgili Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu tarafından yapılan açıklamada, "Kentimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak, modern projelerle geleceğe hazırlıyoruz. Bu yolda bakanlığın verdiği desteğin önemi çok büyük” ifadelerini kullandı.