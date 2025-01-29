Diyarbakır’ın Eğil ve Çermik ilçelerinde hayata geçirilecek iki projenin protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilecek olan Eğil Seyir Terası ve Çermik Butik Pazar projeleri için Diyarbakır Valiliğinde düzenlenen imza törenine Vali Murat Zorluoğlu, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak katıldı.

Eğil kaymakamlığı tarafından Eğil Belediyesi ile ortak yürütülecek proje kapsamında, doğa ve inanç turizmiyle ön plana çıkan Eğil ilçesinde yapılacak seyir terasının yıllık 200 bin ziyaretçiye hizmet vermesi planlanıyor.

Çermik ilçesinde ise kaplıcalar bölgesinde hayata geçirilecek butik pazar projesi, yaklaşık bin 200 metrekarelik alanda 19 işlikten oluşacak. Turistik çarşı niteliğindeki tesiste, Çermik biberi, üzüm, incir, pestil ve sucuk gibi yöresel ürünlerin tanıtım ve satışı yapılacak. İlçe esnafı ve kadın girişimcilere tahsis edilecek işlikler, bölgenin turistik cazibesini artırırken, kaplıca bölgesinin görünürlüğüne de katkı sağlayacak.