Diyarbakır Sinema Ofisi ve Eğil Belediyesi, ilçenin açık hava sinema platosu haline getirilmesi ve sinema sektörüne kazandırılması adına protokol imzalandı.

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin sahip olduğu tarihi miras ve doğal zenginliklerin sinema aracılığıyla tanıtılmasının büyük katkı sağlayacağını söyledi. Seydaoğlu, "Bu işbirliği sayesinde ilçemizin tanıtımını güçlendirecek, aynı zamanda sinema sektörüyle halkımızı bir araya getireceğiz. Eğil, sinemanın büyüleyici dünyasıyla buluşmaya hazır" dedi.

Diyarbakır Sinema Ofisi Koordinatörü Feyzi Baran ise, Eğil’in doğal platosu ve tarihi dokusunun sinema sektörü için büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekerek, "Bu protokol, hem yerel sinema sektörü için kalkınma adımı olacak hem de Eğil’in uluslararası bir sinema merkezi olmasına katkı sağlayacak. Çekimler, festivaller ve eğitim programlarıyla Eğil’de sinema adına birçok etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Protokol kapsamında Eğil’de sinema filmleri, dizi sahneleri ve belgesel projeleri için uygun mekanlar belirlenecek. Vatandaşlara yönelik sinema atölyeleri, açık hava film gösterimleri ve festivaller düzenlenerek bölgenin kültürel hayatına katkı sağlanması hedefleniyor.