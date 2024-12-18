Diyarbakır’ın Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ve Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, ilçedeki yatırımlar için Ankara’da görüşmeler gerçekleştirdi.

Doğalgaz projesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ile görüşen Belediye Başkanı ve beraberindekiler, 25 yataklı devlet hastanesi projesi için de Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile görüştü.

Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu ile yapılan ziyaret sırasında, ilçenin çeşitli projeleri için maddi kaynakların temin edilmesi ve sürdürülebilir yatırımların desteklenmesi konuları görüşüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile gerçekleştirilen toplantıda ise Eğil’de planlanan altyapı projeleri değerlendirildi. İlçenin ulaşım ağını güçlendirmek ve altyapı sorunlarını çözmek adına atılacak adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.