Diyarbakır’da Eğil Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde fiyat ve fırınlarda hijyen denetiminde bulundu.

Eğil Belediyesi zabıta ekibi, vatandaşların Ramazan ayında sağlıklı ve uygun fiyatta gıda tükete bilmeleri için harekete geçip market ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yapılan denetimlerde ilçede faaliyet gösteren fırınlardaki ekmek gramajını, hijyeniği, marketlerde ise son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ve etiket-kasa uyumunu kontrol etti.

Denetimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Ramazan heyecanının her yerde yaşandığını belirterek, "Evlerimizde, işyerlerimizde, sokaklarda mübarek ayın iklimini hissettiğimiz şu günlerde huzur içinde bir Ramazan ayı ibadetini yaşamak için bütün gücümüzle Ramazan ayı süresince alanlarda olacağız. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren bütün ilçe esnafımıza teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda vatandaşlarımız alışverişlerini güven içinde yapabilmeleri için belirli aralıklarla denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.