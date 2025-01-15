Ege Genç İş İnsanları Derneğinin (EGİAD) bugün yapılan olağan genel kurul toplantısında, 18. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı oldu.

İzmir iş dünyasına yönelik gerçekleştirdiği proje ve faaliyetleriyle olduğu kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) 18. dönemini belirleyecek olağan genel kurulu İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde protokol, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, üyeler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. Tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde göreve gelen ve 4 yıllık görev sürecini çıtayı yükselterek başarıyla tamamlayan Alp Avni Yelkenbiçer, dönemini 270 yeni üye ve 800 faaliyetle tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Toplam üye sayısı 846 olan derneğin 504 aktif üye sayısıyla gittiği genel kurulda, 18. dönem yönetim, denetim, danışma kurulu ve haysiyet divanı seçilirken tek liste üzerinden gidilen yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı oldu.

Alp Avni Yelkenbiçer: “Topluma olan katkımızdan gurur duyuyoruz”

4 yıllık görev sürecini tamamlayan Alp Avni Yelkenbiçer, Genel Kurul’da önemli açıklamalarda bulundu. EGİAD’ın hem ulusal hem de uluslararası toplantılardaki etkin katılımıyla önemli bir temsil gücüne de eriştiğini ifade etti. ’İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği’, ’TÜRKONFED Başkan Yardımcılığı’ gibi çeşitli platformlarda önemli pozisyonlar elde edildiğini hatırlatan Yelkenbiçer, “Bölgemizin ve işlerimizin geleceğine yön verecek toplantılarda daha fazla söz hakkımız oldu. BASİFED, EGİFED, EGEV, TARKEM, İYTE Teknopark ve YABİSAK temsil görevlerimizin yanına yenilerini ekledik. EGİAD Melekleri İktisadi İşletmesi ile şehrimizin ben büyük ticari gücü olan İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği, en büyük çatı kuruluşumuz olan TÜRKONFED’de Başkan Yardımcılığı ve Dijital Dönüşüm Komisyon Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi liderliğindeki İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, İzmir’in tüm bileşenlerini bir araya getiren İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi İcra Kurulu Başkanlığı, şehrimizin tanıtımı için çalışan en büyük kuruluş olan İzmir Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği görevleri, bu dönem içerisinde EGİAD’a verilerek temsil alanımızı daha da genişletti. Bölgemizin ve işlerimizin geleceğine yön verecek kararların alındığı toplantılarda daha da fazla söz hakkımız oldu. Bu önemli sorumluluklarla hem derneğimizin gücünü hem de topluma olan katkımızı pekiştirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Kaan Özhelvacı: “Hedef geleceğin iş insanlarına yönelmek”

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, yeni dönemin temel hedeflerini; mevcut işlerin güvenliğini sağlamak, yeni işler kurmak, yeni pazarlar kazanmak ve geleceğin iş alanlarına yönelmek olarak özetledi. Konuşmasında üyelerinin dernek aracılığıyla elde ettiği kazanımların devamını sağlamayı amaçladıklarını belirten Özhelvacı, “Gelecekte, bir arkadaş sohbeti esnasında o anda birlikte olduğunuz kişilerden biri ‘ben bunları EGİAD sayesinde öğrendim’ veya ‘EGİAD sayesinde böyle bir iş insanı oldum’, ‘bugün görüştüğüm dostlarımın birçoğunu EGİAD sayesinde kazandım’, ‘EGİAD sayesinde işlerim İzmir dışında yayılmaya başladı’, ‘ilk ihracatımı EGİAD sayesinde yaptım’, ‘hayatta en çok gurur duyduğum toplum ve hayır projelerine EGİAD sayesinde katıldım’ derse, bilin ki hep birlikte hedefimizi tutturmuşuzdur” dedi.

Kaan Özhelvacı: “EGİAD’a vefa borcum var”

Kaan Özhelvacı, konuşmasını EGİAD’a duyduğu vefa borcunu ifade ederek tamamladı: “Beni ben yapan en önemli etkenlerden biri olan, hayatıma gerçek anlamda dokunmuş ve dokunmaya devam eden EGİAD’a bir vefa borcum var. Ben de bütün gayretimle, daha fazla EGİAD üyesinin bu fırsatlardan yararlanabilmesi ve daha fazla genç iş insanımızın EGİAD ile tanışabilmesi için çalışmaya devam edeceğim. Tüm aday takımımızın sözcüsü olarak beyan ederim ki, Atatürk İlke ve İnkılaplarının yolundan ayrılmayacağımıza, EGİAD geleneklerine sahip çıkacak şekilde çalışacağımıza ve çok çalışacağımıza huzurlarınızda söz veriyoruz.”

18. Dönem Yönetim Kurulu

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı Başkanlığında oluşan Yönetim Kurulu şöyle:

Muhlis Kaan Özhelvacı, Arda Yılmaz, Mert Hacıraifoğlu, İlker Erdiliballı, Yağmur Yarol, Açelya Baç Uçar, Burak Güngör, Cem Elmasoğlu, Elif Kâya, Hakan Barbak, Mustafa Güres, Rahmi Özışık, Yaman Duman, Alp Çandarlı, Aslı Güven Şahin, Yağız Serter, Alp Atay, Efe Saygılı, Hasan Güler, Hüseyin Kadıoğlu, Nail Özkardeş, Özlem Talak Kara, Rebia Rezzan Özduran Gölcüklü, Remzi Uslu, Selen Günaydın, Simge Bilir Kurt.

Öte yandan Cüneyt Karagülle’nin divan başkanlığı yağtığı genel kurula, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, EGİAD Danışma Kurulu ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, BASİFED Başkanı Semiha Güneş, ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, EGİAD Geçmiş Dönem Danışma Kurulu Başkanı Uğur Yüce, STK Başkanları, EGİAD Geçmiş Dönem Başkanları, EGİAD Üyeleri ve Basın Mensupları olmak üzere İzmir protokolünden önemli isimler katılım gösterdi.