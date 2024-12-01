EGİAD’ın en önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan, meslek yüksekokulu öğrencisi gençlerin iş hayatına hazırlanmasını sağlayan Hayat Okulu Projesi düzenlenen sertifika töreni ile bu yılki mezunlarını verdi. İzmir’deki 8 üniversiteden 100’ü aşkın meslek yüksekokulu öğrencisini ağırlayan proje sayesinde gençler, iş hayatındaki önemli başlıklarda yeni donanımlara sahip olma şansını yakalamış oldu.

Proje, genç işsizlik için can suyu

Gençlerin ülke geleceğinde söz sahibi en önemli bireyler olduklarını dikkate alan ve 5 haftalık eğitimle kapılarını gençlere aralayan EGİAD, yeni mezunlarıyla genç istihdamında somut bir projeye daha imza attı. Bugüne kadar bin 500 öğrencinin kariyer planlamasına dokunan iş örgütü, genç işsizliğe de can suyu oluşturdu. Ülkemizdeki genç işsizliğine ve toplumsal krizlerin önüne geçmek için gençlerin elinden tutulmasının önemine işaret eden EGİAD, bu kapsamda yine toplumsal bir yaraya da dikkat çekmiş oldu. Projenin son ayağını ise öğrencilere EGİAD üyelerine ait kurumlarda staj imkânının sağlanması oluşturdu.

Ev genci sorununa somut çözüm

Hayat Okulu Programı, başarılı MYO öğrencilerinin iş hayatına hazırlığında destek olmak, iş insanlarıyla tanışmalarına imkân vermek, interaktif eğitim ve çalışmalarla iş hayatında ihtiyaç duydukları sosyal yetkinlikler kazandırmak, üniversite programında edindikleri teknik yeterlilikleri sosyal gelişim ile birleştirip istihdam edilmelerine destek olmak hedefiyle faaliyet göstermekte. Kamuoyunda "Ev Genci" olarak da ifade edilen Ne Eğitimde Ne de İstihdamda Olan (NEET) Gençler sorununa yönelik çözüm üretmek üzere EGİAD öncülüğünde ve çatısı altında gerçekleşen etkinlik, NEET sorununa da somut olarak çözüm üretmesiyle dikkat çekmekte.

100’ün üzerinde başarılı gencin kariyer planlamasına destek olundu

Teknik açıdan yüksek yeteneklere sahip meslek yüksekokulu öğrencilerinin, sosyal yetkinliklerini güçlendirerek iş hayatında tercih edilir eleman haline gelmelerini amaçlayan dernek, İzmir’deki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarından seçilen 100’ün üzerinde başarılı gencin kariyer planlamasına destek oldu. Dernek merkezinde gerçekleşen sertifika töreninde “İş Dünyasından Tecrübe Paylaşımları” gerçekleşerek, gençlerin kariyer planlamalarına örnek olacak hikayeler paylaşıldı.

Rekaberlik vurgusu

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, genç neslin kendileri için büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, genç işsizlik rakamlarını düşürebilmek adına küçük de olsa bir katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Moderatörlüğünü yaptığı programda gençlere başarı tüyoları da veren Yelkenbiçer, “Genellikle, başarı alıştığımızın dışında bir yerde bulunur. Hayatımızı daha iyi bir hale getirmek istiyorsak, alışılmadık yerlere yani konfor alanımızın dışına gitmeliyiz. Konfor alanımız, bizi rahat ettiren, güvende hissettiğimiz ve rutin davranışlar sergilediğimiz bir yerdir. Ancak, bu alandan uzaklaşmak, gelişmek ve büyümek için önemlidir” dedi. Rekaberlik vurgusuna da değinen Yelkenbiçer, “İyi bir gelecek inşa etmek için birbirimizle ve doğayla uyum içinde, ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalıyız. Bu yolculukta her birimizin rolü, sadece kendi başarımızı değil, hepimizin refahını gözetmek olmalıdır. Rekaberlik, yalnızca iş dünyasına değil, tüm toplumsal yapıya yön verecek ve geleceğimizi şekillendirecek anahtar niteliğinde, bunu da göz ardı etmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Hile hurda yoksa başarıyı yakalarsınız”

EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Barbak ise sıfırdan kurduğu işletmesinin büyüme hikayesini paylaştı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Barbak, “Biz hikayelerimizi anlattık, bunlardan dersler çıkaracak olan sizlersiniz. Sonuç olarak bu yolculukta değişkenlerden birini çıkartırsanız bambaşka bir yola çıkıyorsunuz. Buradan birçok kişinin girişimci olabileceğine inanıyorum. Hata yapmaktan korkmayın, mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Amatörlüğünüzü kaybetmeden kurumsal yolda ilerleyiniz. Unutmayın ki çalıştığınız kişiye, müşteriye kendisini özel hissettirdiğinizde, dürüst davrandığınızda sadakatini de kazanmış oluyorsunuz. İş hayatında her adımın karşılığı para değil. Hile hurda yoksa günün birinde başarıyı mutlaka yakalarsınız” diye konuştu.