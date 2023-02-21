Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) öncülüğünde, yaşanan depremlerin ardından iş dünyası temsilcilerine teorik ve uygulamalı şekilde ilk yardım eğitimi verildi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) öncülüğünde, yaşanan depremlerin ardından iş dünyası temsilcilerine teorik ve uygulamalı şekilde ilk yardım eğitimi verildi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyesi Özgür Akgül’ün sahibi olduğu özel güvenlik firması ile yapılan iş birliği sonucunda iş dünyası temsilcilerine teorik ve uygulamalı olmak üzere ilk yardım eğitimi düzenledi. Eğitimlerde; kalp masajı ve Heimlich manevrasıyla ilgili uygulamalar aktarıldı. Gönüllü öğrenci olan iş dünyası temsilcilerinden bazılarının uygulama denemeleri de yaptığı eğitimde, son depremin ardından ilk yapılması gerekenler de gösterildi. Ayrıca; hasta, yaralılara yönelik temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, yanık, donma ve sıcak çarpması; kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım teknikleri konularına da değinildiği eğitimde konuşan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, iş dünyasını bilgilendirmeye yönelik eğitimlerin devam edeceğini aktardı.

“İş dünyasının bu anlamda şuurlanmasına önem veriyoruz”

"EGİAD olarak her türlü ilk yardım eğitimini destekliyoruz” diyen Yelkenbiçer, “Son depremler ve afetler göstermiştir ki ilk yardım herkesin bilmesi gereken acil müdahale adımlarıdır. İş dünyasının bu anlamda şuurlanmasına önem veriyoruz. Bu noktada ilk yardım eğitimi verdik ve bu eğitimlerimiz devam edecek" dedi.

Eğitimleri veren emekli hemşire Dilek Aylanç da, kaza ve tehlike durumlarında sağlık mensupları gelinceye kadar ilaçsız yapılan müdahalelerin hayat kurtardığına dikkat çekerek, temel yaşam desteği, hava ve solunum yolu tıkanıklığı, şuur bozuklukları, kanama, donma, güneş çarpması, zehirlenme gibi başlıklarda detaylı bir sunum gerçekleştirdi.