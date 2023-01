Ege Genç İş İnsanları Derneğinde (EGİAD) genel kurul heyecanı başladı. Mevcut başkan Alp Avni Yelkenbiçer, yeniden aday olarak seçime tek liste ile girdi. Genel kurulda yeni federasyon kurulması konusunun görüşülmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin gündem maddesi de dikkat çekti.

Ege Genç İş İnsanları Derneğinde (EGİAD) genel kurul heyecanı başladı. Mevcut başkan Alp Avni Yelkenbiçer, yeniden aday olarak seçime tek liste ile girdi. Genel kurulda yeni federasyon kurulması konusunun görüşülmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin gündem maddesi de dikkat çekti.

EGİAD Genel Kurulu İzQ İnovasyon Merkezinde sabah saatlerinde başladı. 2021’de gerçekleşen genel kurulda da tek aday olarak başarıyı göğüsleyen Yelkenbiçer, bu yıl da seçimde tek aday oldu. Pek çok dernek yönetiminin de katılım gösterdiği genel kurula İzmir protokolünün de iştirakiyle yoğun bir katılım sağlandı. Genel kurulun divan başkanlığını geçmiş dönem EGİAD Genel Sekreteri ve mevcut dönem İZTO Genel Sekreterliği görevini sürdüren Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, divan kurulu üyeliğini İlayda Serter, Kadircan Yörük, Halit Çim, Elif Koç yaptı. Dernekte, toplam 389 aktif üye bulunuyor. Genel kurulda yeni federasyon kurulması konusunun görüşülmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin gündem maddesi de dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Genel Kurulu’na ilişkin ortak deklarasyon yayınlayan ve ortak platform olarak hareket eden sivil toplum kuruluşuyla işbirliği içinde olan EGİAD, yeni bir yapılanma için genel kurulda yetki istedi. Yelkenbiçer, “Bizler şehrimizde ve ülkemizde ’GİAD’ların bir okul olduğunu, iş dünyasına ve topluma liderler yetiştiren değerler olduğu düşüncesiyle bu zamana kadar yaptığımız çalışmaları bir platform ya da federasyon ya da uzun vadede konfederif bir yapı içerisinde etkileşimimizi artırma kararı aldık. Hukuki süreci takip ediyoruz. Yalnız dikkat çekmek isteriz ki federasyondan ayrılma kararı istemiyoruz. Bir platform kurmak için yetki istiyoruz. Amacımız derneğimizin bizim gibi güçlü derneklerle çatı yapıya kavuşması için sizlerden yetki istiyoruz. EGİAD, Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD), Bulancak Genç İşadamları Derneği (BUGİAD), Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD), Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD), Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD), KKTC Genç İş Adamları Derneği ve Şırnak İş Adamları Derneği (ŞİAD) olarak hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Liyakat hüküm sürdü"

Bu dönem “Sürdürülebilirlik ve Dinamizm” olan ana tema çerçevesinde etkinlikleri düzenlediklerini söyleyen Yelkenbiçer, “Bu yolculuk bizi adım adım dönüşüme getirdi; dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve en nihayetinde toplumsal dönüşüm” diyerek sözlerini sürdürdü. EGİAD’ın güçlü ve dinamik bir sivil toplum kuruluşu olarak misyonunu yerine getirebilmesinin kendi içinde iyi bir takım çalışmasıyla mümkün olduğunu belirten Yelkenbiçer, bu nedenle kuruma katılan yeni üyelere öncelik verecek şekilde, dernek içindeki aidiyeti en üst seviyede tutmak ve geliştirmek amacıyla her gün çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Yelkenbiçer, “Bu 2 yıl içinde hiçbir ayrım veya peşin hüküm olmaksızın tüm üyelerimizin bir araya gelip aynı ortak hedef için hizalandığını defalarca gördüm. Politika ve güç oyunları değil, EGİAD çatısı altında kelimenin tam anlamıyla liyakat hüküm sürdü. Çünkü aslında derneğimiz çok basit bir denklem üzerine kurulu; iş yapmak isteyen ve aldığı işi elinden gelen en iyi şekilde yerine getirmeye uğraşan üyeler. Biz içimizdeki bu kişileri destekleyerek, onlara kaynak ayırarak, fikir verip danışmanlık ederek 33 yıldır sürdürülebilir başarıyı yakalamış bir derneğiz. Öyle de olmaya devam edeceğiz" dedi.

88 yeni isim katıldı

"Bize çeşitli konu başlıklarında liderlik etmeye istekli ve bu yetkinliğe sahip arkadaşlarımızın önünü açacağız" diyen Yelkenbiçer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim kriterimiz; en varlıklı veya en iyi şirketten gelen olmak değil, EGİAD’ı en çok isteyen ve EGİAD’da en çok uğraşan olmaktır. Beni çok mutlu eden ikinci unsur da aramıza katılan 88 yeni arkadaşımız. Yalnız nicelik anlamında değil, niteliksel olarak da bu arkadaşlarımızın dernek çalışmalarında rol alma hızı ve adımlarını attıkları andan itibaren değer katmaya başlamaları. Çünkü nasıl salgın dönemi bizim için kritik bir risk arz ettiyse, EGİAD’ın kendi içinde yaşadığı dönüşüm de o kadar önemliydi. Üye portföyümüzün sayısal olarak yüzde 30’a yakın kısmı değişti, yaş ortalamamız da düştü. ’Genç İş İnsanları’ adımızı hakkedip kendi içimizde de başarıyla dönüşebildiğimiz için ne mutlu bize."

"Bütünleştirmek ve büyütmek"

Tek liste olsa da üyelerin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Yelkenbiçer, “Yönetim kuruluna aday arkadaşlarımla birlikte desteğinize en çok bugünden sonrası için ihtiyacımız var" diye konuştu. Geçen dönemde başlayan acil eylem bekleyen ve EGİAD olarak sürdürmeye kararlı olunan başlıkların devam edeceğini kaydeden Yelkenbiçer, şöyle konuştu: “17. dönem için temamız ’bütünleştirmek ve büyütmek’ olacak. En verimli iş birliklerimizi yürüttüğümüz İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası ile bölgemizdeki odalar, birlikler, dernekler ve ülkemizdeki seçkin genç iş insanları dernekleriyle çalışmaya devam edeceğiz. EGİAD Melekleri olarak girişim ve Think Tank’imizle bilgi üretme alanında daha da ivmelenerek çalışacağız. Yalnız özel sektör değil kamu kuruluşlarımıza da destek olmanın ve onlarla çalışmanın yollarını aramaya devam edeceğiz. Herkesin bir ucundan çekiştirdiği ’küçük olsun bizim olsun’ anlayışında süre gelen oluşumlar devrinin kapanıp iş birliği ve güç birliğinin kazanmasını sağlamak anlamına geliyor ’bütünleştirmek’. Temamızın ikinci bacağı da ’büyütmek’ olacak. Amacımız asla kimsenin değerlerini değiştirmek değil, ortaklık hissini büyütmektir. Dünyanın ve hayatın ritmi değişiyor, bizim de hızlanmamız gerekiyor. Her canlının onurlu bir şekilde yaşayabildiği, gençlerimizi ve yetişmiş değerli insanlarımızı kaybetmemize neden olan beyin göçünün tersine döneceği, adalet hissinin hâkim olduğu ve her seviyede toplumsal barışı güçlendiren bir Türkiye’yi büyütmemiz gerekiyor. Depremlere veya savaşlara gerek kalmadan da tek bir amaç altında birleşip hep birlikte mücadele edebilmeliyiz." EGİAD amacının açık ve net olduğunu dile getiren Yelkenbiçer, Türkiye’nin aydınlık geleceği için çalıştıklarını belirtti.