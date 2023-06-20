İnsanlar için hayati önemdeki meselelerde dahi yapay zekanın söz sahibi olması artık bilim kurgu filmlerinden bir kesit olmaktan çıktı. Dünyada birçok bölgede pilot uygulamalarla yapay zekanın kullanılmaya başlandığını vurgulayan EGİAD, Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi ile iş birliğine giderek, yapay zekanın insan hayatındaki yeri üzerine bir etkinlik düzenledi. EGİAD Gelecek: TRAI-Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi Bilgilendirme Toplantısı başlığıyla gerçekleşen etkinliğe, TRAI Direktörü Can Sinemli ve İş Geliştirme Birimi Sorumlusu Zeynep Mavi konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye’de yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla 2017’de kurulmuş bir girişim olan TRAI - Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi, EGİAD’ın konuğu oldu. Yapay zeka farkındalığını artırmayı ve yapay zeka ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan TRAI’nin ekosisteminde bulunan yapay zeka girişimlerinin sayısı Haziran 2022 itibarıyla 259’a çıkarken, EGİAD iş birliği ile bu girişimlerin akademi ve özel sektör ile buluşmalarına, ortak proje çalışmalarına, yatırımcı buluşmalarına sahne olması beklenmekte. TRAI ekosisteminde, girişimlerin yanı sıra ülkemizin önde gelen 50’den fazla özel sektör şirketi de yer alırken, bu şirket ekiplerinin yapay zekanın ülkemizde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması hedeflenmekte.

“Yapay zeka farkındalığını artırmak için elimizden geleni yapıyoruz”

Ülkemizdeki yapay zeka ekosisteminin iş dünyası ile tanışmasına önayak olduklarını ve ülkemizin yapay zeka yarışı içinde yer almasına önemli katkıda bulunmuş olduklarını belirten EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “İş dünyasında, sağlık sektöründe, eğitimde ve daha birçok alanda, yapay zeka hızla yeni değerler oluşturuyor ve her birimizin hayatını önemli ölçüde dönüştürüyor. Bunun en somut örneklerinden biri, daha önce karmaşık ve zaman alıcı işlemleri basitleştiren ve hızlandıran akıllı otomasyon sistemleridir. Bu sistemler üretim süreçlerimizi daha verimli hale getirerek, işletmelerin daha rekabetçi olmasını sağlıyor. Ayrıca, yapay zekanın sağlık sektöründe yaşamları kurtaran bir rol oynadığını da unutmamalıyız. Özellikle son yıllarda, covid-19 pandemisi sırasında yapay zekanın hastalık tespiti, ilaç geliştirme ve veri analizi konusundaki katkıları, teknolojinin insan yaşamını nasıl koruyabileceğini ve geliştirebileceğini gösterdi. EGİAD olarak bizler, Ege Bölgesi’nde yapay zekanın farkındalığını ve kullanımını artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bilgiyi, deneyimi ve inovasyonu teşvik ederek, yapay zekanın bölgemizdeki işletmeler ve toplum üzerinde pozitif bir etkisi olmasını sağlıyoruz” dedi.

“Ege Bölgesi’ni teknoloji ve inovasyonun öncü bölgelerinden biri haline getirebiliriz”

Yapay Zeka İnisiyatifi ile iş birliği içinde tüm sektörlerde yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanmasını hızlandırmak ve bu sayede daha verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir toplum oluşturma hedefinde olduklarını ifade eden Yelkenbiçer, “EGİAD olarak, Yapay Zeka İnisiyatifi ile iş birliği yapmak, bizi sadece heyecanlandırmıyor, aynı zamanda gururlandırıyor. İş birliğimiz sayesinde, Yapay Zeka İnisiyatifi’nin bilgi ve deneyimlerini, EGİAD üyeleri ve Ege Bölgesi ile paylaşabiliriz. Bu sayede yapay zekanın sunduğu fırsatlardan maksimum düzeyde yararlanabilir ve Ege Bölgesi’ni teknoloji ve inovasyonun öncü bölgelerinden biri haline getirebiliriz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yapay zekanın gençlerimizi de dönüştürdüğünü hatırlatan Yelkenbiçer, “EGİAD ve Yapay Zeka İnisiyatifi arasındaki bu iş birliğinin, gelecekte hem bölgesel hem de ulusal düzeyde birçok başarıya imza atacağına inanıyorum. Birlikte, yapay zekanın potansiyelini tam anlamıyla keşfederek, daha akıllı, daha adil ve daha sürdürülebilir bir toplum inşa etme yolunda önemli adımlar atabiliriz” diye konuştu.

TRAI Direktörü Can Sinemli ve İş Geliştirme Birimi Sorumlusu Zeynep Mavi ise yapay zeka alanında çalışan yetkin kişi ve kurumların oluşumuna katkıda bulunduklarını, iş birliklerini teşvik etmek amacında olduklarını belirterek kurum tanıtımıyla bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Yapay zeka alanındaki faaliyetlerin ülkemizdeki istihdama, yüksek katma değere ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüşmesini sağlamak için çalıştıklarını belirterek; meet up, zirve ve etkinlikleri hakkında bilgi verdiler. Bu alanda devlet teşviklerinin artmaya başladığının belirtildiği etkinlikte, “AB fonuna adapte olsak ciddi fonlar alınacak. Ancak bu alanda sanayi sektöründe ciddi farkındalık eksikliği var. Bunun biran önce aşılması gerekmekte” diye konuşuldu.