Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege İhracatçılar Birliği (EİB) arasında "Ticaret Köprüsü Protokolü" imzalandı. Bu protokol ile EGİAD üyelerinin yabancı heyetlerle bir araya getirilerek uluslararası ticarette etkin roller almaları sağlanacak ve yeni pazarlar oluşturacak. Ayrıca genç girişimcilerin ihracat yaparken karşılaşabilecekleri engelleri aşmalarına da destek olacak.

EGİAD ile EİB işbirliğine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. EGİAD merkezinde düzenle gerçekleştire toplantıya EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı ve EİB ile EGİAD üyelerinden oluşan iş dünyası temsilcileri katıldı.

EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı: "İhracat, rekabet gücünü artırır"

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, ihracatın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "İhracat yapan firmalar, yeni pazarlara erişim sağlayarak sürekli gelişmekte ve rekabet gücünü artırmaktadır. Daha fazla ihracat, daha fazla döviz girdisi ve ekonomik istikrar anlamına gelir. EGİAD olarak, üyelerimizin uluslararası ticarette daha etkin rol almalarını sağlamak için yurt içi ve yurt dışında doğru bağlantıları kurmalarına destek oluyoruz. Bugün imzalayacağımız protokol ile bu hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz." Ege Bölgesi’nin ihracattaki rolünün güçlenmesi için genç iş insanlarının daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirten Özhelvacı, "Genç iş insanlarımız için altını çizmek istediğim bir diğer husus, İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin ihracatçı kimliğine sahip çıkmamızdır. Şehrimiz ve bölgemiz, yüzlerce yıldır ihracatçı kimliğiyle öne çıkmaktadır. İhracat ile ilgili en önemli verilerden birisi olan ihracatın ithalatı karşılama oranına baktığımızda şehrimiz İzmir, yıllardır bu konuda artı veren, dolayısı ile üreten ve hatta tükettiğinden fazla üreten, dolayısı ile üretken ve ihracatçı bir şehirdir. Bunun sağlanmasında elbette İzmir iş dünyasının emeği büyüktür. Biz de genç iş insanları olarak, büyüklerimizden bize miras kalan şehrimizin bu önemli niteliğini korumalı ve bunun için gerekli adımları atmalıyız. Gençlerimizin ticaret dünyasında daha güçlü hale gelmesi için EİB ile başlattığımız bu iş birliği büyük önem taşıyor. EGİAD olarak girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olacağız." dedi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "Gençler, ihracatın geleceğini şekillendirecek"

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise konuşmasında EGİAD ile başlatılan bu iş birliğini çok önemsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bugün imzalayacağımız protokol, genç ihracatçılarımızın uluslararası pazarlarda daha güçlü hale gelmesini sağlamak ve onlara yeni fırsatlar sunmak için hayata geçiriliyor. EGİAD ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile Genç İhracatçılar Konseyimizin çalışmalarına da yeni bir ivme kazandıracağız. Gençlerimiz güçlerini birleştirecek. Dünyadaki tüm ülkeler ihracata dayalı büyüme modeli ortaya koyuyor. 2030-2050 döneminde Türkiye hızla yaşlanan bir nüfus yapısına sahip olacak. Ekonomik gücümüzü artırmadan bu sürece girersek, ciddi zorluklarla karşılaşabiliriz. Son yıllarda büyümeyi asıl destekleyen unsur ihracat olmuştu ve bu durum ekonomimiz açısından oldukça olumluydu. Çünkü en sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin üretim ve ihracatla gerçekleştiğine inanıyoruz. 2024’ün son çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısının beklenenden daha sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Bu durum, küresel talepteki dalgalanmalara ve rekabet gücümüzdeki bazı zorluklara işaret etmekte. Sanayicilerimiz yatırım konusunda oldukça istekli olsalar da dış talepteki daralma ve rekabetçilikteki sıkıntılar ihracatımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu gelişmeleri doğru analiz etmek önemlidir. 2024 yılı, rekabetçiliğimizi etkileyen bir yıl olmakla birlikte, Devletimizin destekleyici politikaları ve sanayicilerimizin güçlü çabaları ile bu zorlukların üstesinden gelinebileceğine inanıyoruz. Eğer bu engelleri aşabilirsek, önümüzdeki dönemde ihracat yine büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir. Biz bu iş birliği ile Genç girişimcilerimizin küresel pazarlara açılmasını hızlandıracak, yenilikçi ve sürdürülebilir ihracat stratejileri geliştirmelerine destek olacağız. Bugünkü iş birliği, sadece bugünün değil, geleceğin ihracat vizyonunu da şekillendirecek. Gençlerin dinamizmi ve yenilikçi bakış açısı, ihracatın sürdürülebilir büyümesinde kritik bir rol oynayacak. Ege Bölgesinin 44 milyar dolar ihracatını 60 milyar dolara gençler taşıyacak, sürdürülebilirliği ve dijital dönüşümü gençler sağlayacak. Şu anki ekonomik ortamda ihracatçılarımızın karşılaştığı zorlukları biliyor ve onlarla birlikte bu süreci yönetiyoruz. İhracatçılarımızın devlet yardımları başta olmak her türlü süreçlerine büyük bir özveriyle destek veriyoruz. Genç iş insanlarımızın yenilikçi bakış açısı, ihracatın sürdürülebilir büyümesinde kritik bir rol oynayacak. 2030-2050 döneminde Türkiye’nin ekonomik olarak güçlenmesi için üretim ve ihracata dayalı bir model benimsemeliyiz."

Ticaret Köprüsü Protokolü ile küresel pazarlara açılım

Toplantının en önemli çıktısı, EGİAD ve EİB arasında imzalanan Ticaret Köprüsü Protokolü oldu. Bu protokol ile EGİAD üyeleri, uluslararası ticaret sahnesinde daha etkin roller üstlenerek yabancı heyetlerle doğrudan temas kurma fırsatı elde edecek. Böylece yeni pazarlara açılmaları teşvik edilirken, küresel ticaret ağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

İş birliği kapsamında, genç girişimcilerin ihracat süreçlerinde karşılaşabilecekleri finansal, lojistik ve bürokratik engellerin aşılmasına yönelik rehberlik hizmetleri sunulacak. Ayrıca, EGİAD ve EİB üyelerine özel olarak hazırlanmış sektörel analizler, pazarlama stratejileri ve uluslararası iş geliştirme alanlarında eğitim programları düzenlenecek. Bu eğitimler, katılımcılara küresel ticaret dinamiklerine uyum sağlama ve rekabet avantajı kazanma konularında önemli katkılar sunacak.

Ticaret Köprüsü Protokolü, sadece mevcut ticari bağları güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatlarının önünü açarak Ege Bölgesi’nin uluslararası ticaretteki konumunu daha da ileriye taşımayı amaçlıyor.

Protokol Neler İçeriyor?

-Genç iş insanlarının ihracat süreçlerine entegrasyonunu sağlamak üzere ortak çalışmalar yürütmek,

-İhracat yapmayı hedefleyen genç iş insanları için bilgilendirme etkinlikleri ve eğitim programları düzenlemek,

-Genç iş insanlarının uluslararası iş ağları ile ilişkilerini güçlendirmek ve yurtdışı iş bağlantılarını artırmak,

-Genç iş insanlarının inovasyon ve teknoloji odaklı ihracat stratejilerini teşvik etmek.

-Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan Genç İhracatçılar Konseyi (GİK) ile ortak faaliyetler yapmak.

-Deneyimli ihracatçılar ile genç girişimcileri bir araya getiren mentörlük programları oluşturmak.

-Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen fon, hibe ve teşvik programlarına ortak başvurular yapmak.

-Uluslararası projeler kapsamında bölgesel kalkınma, sürdürülebilirlik, inovasyon ve girişimcilik ekosistemine yönelik projeler geliştirmek.

Yeşil mutabakat ve devlet teşvikleri ele alındı

Toplantıda, EİB yetkilileri tarafından Yeşil Mutabakata Uyum Projesi (Responsible Desteği) ve diğer ihracata yönelik devlet teşvikleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. İhracatçılar için karbon ayak izini azaltmaya yönelik atılması gereken adımlar, sürdürülebilir üretim süreçleri ve uluslararası ticarette çevresel standartlara uyum gibi konular da ele alındı. İş dünyasının temsilcileri, devlet teşviklerinden nasıl yararlanabilecekleri konusunda yetkililere sorular yöneltti ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Genç iş insanları için yol gösterici bir etkinlik

Toplantıya katılan EGİAD üyeleri ve genç girişimciler, ihracatın Türkiye ekonomisi için ne kadar önemli olduğuna dair değerli bilgiler edindiklerini belirtirken, özellikle devlet teşvikleri ve Yeşil Mutabakat gibi konuların kendileri için yol gösterici olduğunu ifade ettiler. Toplantı, EGİAD ve EİB iş birliğiyle yürütülen projelerin tanıtımı ve gelecek planlarının paylaşılması ile sona erdi. Katılımcılar, etkinliğin ihracatçılar için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, benzer organizasyonların iş dünyası için yol gösterici olduğunu kaydettiler.