Sakız Ağacı Mirası İçin S.S ÇEŞMEKÖY Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve EGİAD Arasında "Sakız Ağacım Çeşme Projesi" kapsamında İş birliği protokolü imzalandı.

Dünyada yalnızca Sakız Adası ve Çeşme Yarımadası’nda yetişen ve Çeşme’de kaybolmaya yüz tutmuş sakız ağaçlarını anavatanı Çeşme’ye geri kazandırmayı amaçlayan Sakız Ağacım Çeşme projesi için S.S ÇEŞMEKÖY Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği bir araya geldi. Kooperatif’e Sakız Fidanı bağışlayan EGİAD, Çeşme’de kendi adına bir koru oluşturmak üzere çalışma başlattı. Uzun yıllar yaşayabilen sakız ağaçlarından büyük bir emekle elde edilen reçineler, 250 farklı sektörde kullanılmak üzere üreticiyle buluşurken, ağacın tarım, turizm, istihdam ve gastronomi alanlarında büyük önemi bulunmakta.

Sakız ağaçlarının geleceğine destek olmak amacıyla EGİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleşen iki kurum arasındaki protokol imza törenine, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz, EGİAD Üyesi ve Proje Koordinatörü Hasan Ege Tütüncüoğlu ile EGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri katılım gösterdi.

"EGİAD örnek olmaya devam edecek"

EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı projenin çıkış noktasını ve sürecini katılımcılara aktararak, destekleriyle Çeşme’de EGİAD Sakız Ağacı Korusu kurulduğunu belirtti. Sakız ağacının sadece ekonomik bir değere sahip olmadığını, aynı zamanda ekosistemin ve biyoçeşitliliğin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Özhelvacı, "EGİAD çevreye ve doğaya da değer katan projeleriyle örnek olmaya devam edecek. Hepimizin bildiği üzere iklim değişikliği günümüzde dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük çevresel sorunlardan biri. Doğal kaynakların korunmasında ve iklim değişikliği ile mücadelede gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren EGİAD, bu tip çalışmalarla STK’lar arasında öncü ve kilit bir rol oynamaktadır. Adını verdiği Sakız Adası ile Çeşme yöresinde doğal olarak yetişen ve reçinesinden yararlanılan ekonomik değeri yüksek, endemik bir bitki türü olan aynı zamanda "Altın damlayan ağaç" olarak da anılan sakız ağacı, ekonomik değeri ve doğaya katkısının yanı sıra topraklarımızın ve kültürümüzün bir mirası. Bu noktada ülkemizde sakız üretimini arttırarak, yöre ve ülke ekonomisine de gelir sağlayarak bu konuda kalıcı çözüm üretmek ise oldukça önemli. Sürdürülebilir katkı yapmak hedefiyle yola çıktık ve üyelerimizin desteğiyle gelecek nesillere daha çok sakız ağacı bırakabilmek için adım attık. Bu kapsamda sakız ağacı fidanı dikmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir ve Çeşme’de damla sakızının teknik olarak geliştirilmesi, sektöre ve ülkeye kazandırılmasını amaçlayan proje; damla sakızının önce Türkiye sonra dünya çapında bilinir hale gelmesi ve ’Çeşme’nin damla sakızı’ olarak anılması hedefine de katkı koyacaktır. Bu fidanların bakımı, dikimi aşamasında projenin önemli yapı taşlarından biri olan yerel kadınların istihdam edilmesinin kooperatif tarafından sağlanması da istihdam açısından da ayrı bir önemli boyuttur" dedi.

Proje Koordinatörü Hasan Ege Tütüncüoğlu ise sakız ağacının tarihini, nasıl yetiştiğini ve önemini dile getirdi. EGİAD’ın doğa ile uyumlu bir kalkınma modeli sunarak; bölgeye özgü, coğrafi işaretli ve yüksek katma değerli Çeşme Damla Sakızı’nın tanıtımına önemli bir katkı sağladığını belirten Tütüncüoğlu, destek veren herkese teşekkür etti. Hem bölgesel kalkınmayı destekleyen hem de çevresel sürdürülebilirliği hedefleyen bu adımın İzmir’in yeşil alanlarını daha da zenginleştirirken, bölgenin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmesine yardımcı olacağını vurgulayan Tütüncüoğlu, destekleri için EGİAD Başkanı Özhelvacı’ya teşekkürlerini sundu.

Ağacın oldukça değerli, aynı zamanda da yaşama tutunan ve binlerce yıl yaşayan bir ağaç olduğunu hatırlatan S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz ise, "Dalları yere değiyor, yaşlandıkça değdiği yerden kök salıyor ve tekrar yaşamaya başlıyor. Hatta yandığı zaman bile köklerinden yeni sürgünler veriyor. Bugün gerek Çeşme gerekse İzmir için geleceğin tarım ürünü olan, çiftçimizin ekonomisine can suyu olacak Sakız ağaçları ile istediğiniz kadar sakız ağacı üretebiliyoruz. Sakız ağacının ülkemiz ve dünya için ekonomik değeri çok yüksek. Sakız Adası’nda yılda 150- 200 ton kadar sakız üretiliyor, 60 değişik üründe kullanılıyor. Bugün piyasa değeri 5 milyar doların üzerinde. Baktığınız zaman ada 912 kilometrekarelik bir alan. Ama ülkemizde yarımadada, Urla’da ve Karaburun ve Seferihisar’da eskilerden kalma atıl vaziyette sakız ağaçları var. Ümit ediyorum ki Çeşme önderliğinde sakız ağacının ülkemize sağlayabileceği faydalar anlaşılacak" dedi.